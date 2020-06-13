Çorum'da aslan ihbarı yağıyor! Başka köylerde de görüldü
BAYAT ilçesine bağlı Aşağı Emirhalil köyünde ilk olarak ortaya çıkan aslan için diğer köylerden de ihbar var.
ÇORUM'un Bayat ilçesine bağlı Aşağı Emirhalil köyüne yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıktaki merada, sürüde otlayan 2 büyükbaş, son 2 ayda yabani hayvan saldırısına uğrayıp, telef oldu. Sürünün Afganistan uyruklu çobanı, büyükbaşlara saldıran hayvanın aslan olduğunu, cep telefonu kamerası ile fotoğrafını çektiğini iddia etti.
2 kadın da ot toplamak için aynı bölgeye gittiklerini, aslana benzeyen yabani bir hayvan gördüklerini öne sürdü. Kayıp hayvanlarını aramak için bölgeye giden 2 kardeş ise aynı yerde yavru aslan gördüklerini iddia etti.
"Fotokapanlar yerleştirildi": Bu iddialar üzerine Aşağı Emirhalil Köyü Muhtarı Hasan Durak, jandarmaya haber verdi. Jandarma ekipleri, aslanın görüldüğü iddia edilen sazlık alanda, arama yaptı. Ayrıca bölge dronla havadan kontrol edildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri ise 3 fotokapan yerleştirdi. Tüm çabalara rağmen görüldüğü iddia edilen aslanın izine rastlanamazken, köylüler de dürbün ve tüfeklerle bölgeye gidip, arama yapıyor.
"Farklı köylerden de aslan gördük ihbarı yağıyor": Jandarma ekiplerine, farklı köylerden aslan görüldüğü yönünde ihbarlar gelmeye başladı. İhbarlar üzerine bu köylere de jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma dron ve dürbünlerle aslan ararken, köylere kurulan fotokapanlar da takibe başladı. Aslan arama çalışmaları en son ihbarın yapıldığı Köpüklü köyünde devam ediyor.