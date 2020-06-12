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Üreticilere destek ödemeleri bugün başlıyor! Bakan Pakdemirli duyurdu

Demirören Haber Ajansı

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yağlı tohumlu bitkiler ve besi desteği kapsamında toplam 886 milyon lira destek ödemesini, bugün saat 18.00 itibarıyla üreticilerin hesaplarına aktarmaya başlayacaklarını açıkladı.

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Bakan Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, tarımsal destek ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

'886 milyon lira destek ödemesi yapacağız'
Pakdemirli, "Yağlı tohumlu bitkiler desteği kapsamında 7 ilde 37 bin 493 üreticiye 755 milyon lira, besi desteği kapsamında 75 ilde 66 bin 638 yetiştiricimize 131 milyon lira olmak üzere, toplamda 886 milyon lira destek ödemesi yapacağız.

T.C. kimlik numarası son hanesine göre yapılacak
Ödemeler, T.C. kimlik numarası son hanesine göre yapılacak. Buna göre; son hanesi 0-2 olanlar 12 Haziran 2020 saat 18.00’den, 4-6 olanlar 19 Haziran 2020 saat 18.00’den, 8 olanlar 26 Haziran 2020 saat 18.00'den sonra üreticilerimizin hesaplarına yatmış olacak. Ödemelerin, çiftçilerimize ve yetiştiricilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. 

'138 projeye 120 milyon lira hibe sağlanacak'
Bakan Pakdemirli ayrıca IPARD-II Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Destekleri 6'ncı başvuru çağrısı 4'üncü grup ve 8'inci başvuru çağrısı 1'inci grup sonuçlarının belli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme tedbirinde 33 adet, tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması ile ilgili fiziki varlıklara yönelik yatırımlar tedbirinde ise 105 adet projenin incelemesi tamamlanmış olup, 'Proje Değerlendirme ve Seçim Komisyonu' tarafından onaylanarak hibe sözleşmelerinin imzalanma süreci başlamıştır. Bu iki grupta onaylanan 138 projeye 120 milyon lira hibe sağlanacak. Bu hibe sayesinde kırsalda toplam 290 milyon liralık yatırım yapılacak." 

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