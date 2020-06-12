İstanbul'da 703 polis koronoya yakalandı! 2 polis Covid-19 nedeniyle vefat etti

İSTANBUL'da Covid-19 tanısı konmuş polis sayısı 700'ü aştı... İstanbul polisi yeni tip koronavirüs nedeniyle 2 silah arkadaşını kaybetti... İstanbul polisi covid nedeniyle 4 bin 685 polise görev veremedi... İşte İstanbul Emniyeti'ndeki koronavirüs rakamları...

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı görev yapan aralarında emniyet müdürlerinin de bulunduğu 703 emniyet mensubunda yeni tip koronavirüs (Covid-19) vak'ası tespit edildiği ortaya çıktı. Bu vak'alar arasındaki 2 polis memurunu salgınla mücadelesini kaybederek vefat etti. Ayrıca İstanbul Emniyeti salgın sürecinde kronik rahatsızlığı bulunan ve yeni çocuğu olan toplam 4 bin 685 polise de görev veremediği ortaya çıktı.

Koronaya yakalanan emniyet müdürü de var

Dünyayı etkisi altına alan ve Mart ayının ortalarından bu yana Türkiye’de de baş gösteren Covid-19 salgını, İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki ilçe ve şubelerde görevli emniyet personelini de etkiledi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı görev yapan aralarında emniyet müdürlerinin de bulunduğu 703 emniyet mensubunda Covid-19 vak'ası tespit edildi.

2 polis Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Bu vak'alar arasında yer alan Asayiş Şube Müdürlüğünde çalışan 26 yaşındaki polis memuru Mehmet Ertoy ile Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli emniyet mensubu Feridun Fırat Yıldırım, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polislerin bazıları hala tedavi altında

Doğrudan halk ile iç içe olan ve sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş üstü ve kronik hastaların mağdur olmaması için ihtiyaçların karşılandığı Vefa Sosyal Destek ve benzeri gruplarda da görev alan çoğu polisin yaşanan küresel salgını tam olarak atlatamadığı ileri sürüldü.

Emniyet personelinden bir kısmının iyileştiği aktarılırken, polislerin bir kısmının ise halen hastanelerde tedavi gördüğü öğrenildi.

İstanbul'da kronik rahatsızlığı olan 4 bin 685 polis var

Enfekte olan polis sayısının yanı sıra, yaklaşık 4 bin 685 civarında emniyet personelinin de çeşitli kronik rahatsızlıklarından ya da yeni bebek sahibi olmalarından dolayı ‘karantina’ düzeyinde değerlendirilerek görevlendirme yapılamadığı kaydedildi. Ayrıca genelgeden dolayı bu kapsamdaki personellere istirahat izni verildiği belirtildi.

Bilim uzmanları, emniyet teşkilatında halen salgınla karşı karşıya kalan ve bir bölümü semptom gösteren ve bu nedenle testleri pozitif çıkan polislerin olabileceğine işaret ediyor.