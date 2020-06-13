Dana eti yerine at ve eşek eti, yoğurt yerine jelatin yedirmişler! Sahte ürünler listesi olay
Tarım ve Orman Bakanlığı, 69 firmaya ait 136 üründe sahtecilik tespit ettiği firmaları internet sitesinde ilan etti. İnsan sağlığını hiçe sayan firmalar, vatandaşa dana eti yerine at ve eşek eti, yoğurt yerine jelatin, zeytinyağı yerine tohum yağı, sucuk yerine sakatat, çikolata yerine ise viagra yedirdi.
Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş yapılan ürünlerin listesini paylaştı. Bakanlık internet sitesinden yapılan testler sonunda sahte olduğu kesinleşen 69 firmadan 136 ürünü duyurdu. İşte hile yapan firmalar ve sahte ürünler listesi...
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Yaptıkları hileler kan dondurdu
2012'den bu yana ifşa edilen firma sayısı 1551'e ürün sayısı ise 3492'e ulaştı.
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Gıda teröristleri vatandaşa at ve eşek etini dana eti diye yedirmenin yanında, yoğurt yerine jelatin, zeytinyağı yerine tohum yağı sattılar.
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Gıdada yapılan hileler şöyle:
Sucuklara sakatat, çikolataya viagra karıştıran firmalar yaptıklarıyla vicdanları sızlattı.
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