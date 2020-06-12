Yükselişe geçen dolar 6,84'ü aştı! İşte piyasaların son gününde durum

Dolar/TL, haftanın son gününde 6,84 seviyesindeyken, euro/TL ise 7,72 seviyesinden işlem görüyor.

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Piyasalarda koronavirüste ikinci dalga endişeleriyle riskli varlıklardan kaçış ve güvenli limanlara yönelim oldu, dün piyasalarda sert satışlar yaşandı.

Dolar/TL haftanın son işlem gününe 6,80 seviyesinin üstünde başladı.

ABD-Türkiye arasında yeni bir gerilim hattı

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'a verilen 8 yıl 9 aylık hapis cezasının ABD-Türkiye arasında yeni bir gerilim hattı oluşturabileceği düşüncesiyle kurda bir miktar yükseliş görüldü. Piyasada süreç ABD-Türkiye ilişkilerine etkisi açısından takip ediliyor.

Yurt içinde bugün cari denge ve ödemeler dengesi verileri izlenirken ABD'de ise tüketici verileri takip edilecek.