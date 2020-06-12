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Yükselişe geçen dolar 6,84'ü aştı! İşte piyasaların son gününde durum

Dolar/TL, haftanın son gününde 6,84 seviyesindeyken, euro/TL ise 7,72 seviyesinden işlem görüyor.

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Piyasalarda koronavirüste ikinci dalga endişeleriyle riskli varlıklardan kaçış ve güvenli limanlara yönelim oldu, dün piyasalarda sert satışlar yaşandı.

Dolar/TL haftanın son işlem gününe 6,80 seviyesinin üstünde başladı. 

ABD-Türkiye arasında yeni bir gerilim hattı

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'a verilen 8 yıl 9 aylık hapis cezasının ABD-Türkiye arasında yeni bir gerilim hattı oluşturabileceği düşüncesiyle kurda bir miktar yükseliş görüldü. Piyasada süreç ABD-Türkiye ilişkilerine etkisi açısından takip ediliyor.

Yurt içinde bugün cari denge ve ödemeler dengesi verileri izlenirken ABD'de ise tüketici verileri takip edilecek.

Altın fiyatları 12 Haziran
  • Altının gram satış fiyatı bugün 379 lira seviyesinde işlem görüyor. 
  • Çeyrek altının alış fiyatı 616 lira civarında işlem görürken, 622 liradan satılıyor.
  • Yarım altının alış fiyatı 1.232 lira civarında işlem görürken, 1.242 liradan satılıyor.
  • Cumhuriyet altının satış fiyatı 2.478 liradan işlem görürken, 2.453 liradan geri alınıyor.
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