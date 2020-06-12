Yükselişe geçen dolar 6,84'ü aştı! İşte piyasaların son gününde durum
Dolar/TL, haftanın son gününde 6,84 seviyesindeyken, euro/TL ise 7,72 seviyesinden işlem görüyor.Abone ol
Piyasalarda koronavirüste ikinci dalga endişeleriyle riskli varlıklardan kaçış ve güvenli limanlara yönelim oldu, dün piyasalarda sert satışlar yaşandı.
Dolar/TL haftanın son işlem gününe 6,80 seviyesinin üstünde başladı.
ABD-Türkiye arasında yeni bir gerilim hattı
ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'a verilen 8 yıl 9 aylık hapis cezasının ABD-Türkiye arasında yeni bir gerilim hattı oluşturabileceği düşüncesiyle kurda bir miktar yükseliş görüldü. Piyasada süreç ABD-Türkiye ilişkilerine etkisi açısından takip ediliyor.
Yurt içinde bugün cari denge ve ödemeler dengesi verileri izlenirken ABD'de ise tüketici verileri takip edilecek.
Altın fiyatları 12 Haziran
- Altının gram satış fiyatı bugün 379 lira seviyesinde işlem görüyor.
- Çeyrek altının alış fiyatı 616 lira civarında işlem görürken, 622 liradan satılıyor.
- Yarım altının alış fiyatı 1.232 lira civarında işlem görürken, 1.242 liradan satılıyor.
- Cumhuriyet altının satış fiyatı 2.478 liradan işlem görürken, 2.453 liradan geri alınıyor.
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri 'Yeni normale Batmanlılar alışamadı' diyen Vali Şahin'den ceza kesilecek uyarısı