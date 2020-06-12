Batmanlılar yeni normale alışamadı! Sızlanmayın ceza kesilecek

"Yeni normale Batmanlılar alışamadı"

"Yeni normale Batmanlılar alışamadılar." diyen Vali Şahin; sanki salgın bitmiş, her şey normale girmiş gibi bir tavır içinde olan vatandaşlarımız var. Park ve bahçeler açıldı doğru ama parkların açılması, bu kısıtlamanın kaldırıldığı anlama gelmiyor" ifadelerini kullandı.