Batmanlılar yeni normale alışamadı! Sızlanmayın ceza kesilecek
BATMAN Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, "normale alışamadılar' deyip ceza kesilecek dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son günlerde koronavirüs vakalarıyla gündeme gelen Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki artışa dikkat çekti. Maskesiz dolaşımın yasak olduğu Batman'da koronavirüsle mücadelede yeni normalleşme süreciyle birlikte vakalarda artış yaşandı.
Koronavirüs tedbirlerinin gevşetilmesinin vaka sayılarında artışa yol açtığını söyleyen Vali ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, Batmanlıların her şeyin normale döndüğüne dair bir tavır içinde olduğunu söyledi.
"Yeni normale Batmanlılar alışamadı"
"Yeni normale Batmanlılar alışamadılar." diyen Vali Şahin; sanki salgın bitmiş, her şey normale girmiş gibi bir tavır içinde olan vatandaşlarımız var. Park ve bahçeler açıldı doğru ama parkların açılması, bu kısıtlamanın kaldırıldığı anlama gelmiyor" ifadelerini kullandı.
"Neden cezalar kesildi? diye sızlanmalar olmasın"
Vali Şahin, kent genelinde koronavirüs tedbirlerinin sürdüğünü ifade ederek, herkesin bu tedbirlere uyması için çağrıda bulundu. Tedbirlere uymayanlara ceza verileceğini söyleyen Vali Şahin, şöyle konuştu: Buradan çağrı yapıyoruz, lütfen dikkat edin.