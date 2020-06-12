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Sergen Yalçın kararını verdi! Kaleye o geçiyor

Beşiktaş'ta Loris Karius'un ayrılığının ardından kaleye kimin geçeceği belirsizliğini korurken, teknik direktör Sergen Yalçın kararını, 19 yaşındaki 1.95'lik Ersin Destanoğlu’ndan yana verdi.

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Beşiktaş'ta Loris Karius'un ayrılığının ardından kaleye kimin geçeceği soru işaretiydi.Teknik direktör Sergen Yalçın antrenmanlarda Utku Yuvakuran ve Ersin Destanoğlu'yla yakından ilgilendi.

Genç iki filebekçisinin de performansından büyük ölçüde memnun kalan Sergen Yalçın tercihini yaptı. Ntvspor'un haberine göre Yalçın, Siyah beyazlı takımın bu hafta oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor maçında eldivenleri 19 yaşındaki Ersin Destanoğlu’na verecek.

Sergen Yalçın sahaya sürecek

Teknik direktör Sergen Yalçın, 3 aylık aradan sonra siyah beyazlı takımın Süper Lig’de oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor maçı için kaleci tercihini yaptı. Yalçın, Ersin’i ilk 11’de sahaya sürecek.

Beşiktaş altyapısından yetişen 19 yaşındaki Ersin Destanoğlu henüz A Takım ile maça çıkmadı. 2001 doğumlu, 1.95 boyundaki genç kaleci, bu sezon Spor Toto Gelişim Elit U-19 liginde 18 kez siyah beyazlı formayı giydi.

Takımın 1. kalecisi Loris Karius, Covid-19 salgını nedeniyle Süper Lig’e verilen arada Beşiktaş ile yollarını ayırmıştı. Siyah beyazlıların kadrosunda yer alan 22 yaşındaki Utku Yuvakuran ise, geride kalan son 3 sezonda A takım kalesini 5 kez korudu. Bu sezon ise 1 Süper Lig, 1 UEFA Avrupa Ligi, 2 Türkiye Kupası maçında görev yaptı.

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