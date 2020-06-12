Uzmandan çarpıcı açıklama! Kenenin ısırdığı kişiler KKKA bulaştırabiliyor

Türkiye'de pandeminin yanı sıra ortaya çıkan keneler bir çok ölüme sebep oldu. Uzmanlar, özellikle vücudunda kene görenlerin kendi çabalarıyla çıkarmaması gerektiğini vurguluyor. Öte yandan doğal olarak kırsal yaşama yakın olan kişiler, daha fazla risk içerisinde. Doç. Dr. Rana Dişel'in bu konuda önemli uyarıları var...