Uzmandan çarpıcı açıklama! Kenenin ısırdığı kişiler KKKA bulaştırabiliyor
TÜRKİYE'de artan kene ölümleri endişeye sürüklemeye devam ediyor... Kene ısırığı karşısında bilinçli olmak hayati önem taşırken keneyi vücudundan kendi çabalarıyla çıkaran olursa, etrafındakiler de risk içerisine giriyor.
Türkiye'de pandeminin yanı sıra ortaya çıkan keneler bir çok ölüme sebep oldu. Uzmanlar, özellikle vücudunda kene görenlerin kendi çabalarıyla çıkarmaması gerektiğini vurguluyor. Öte yandan doğal olarak kırsal yaşama yakın olan kişiler, daha fazla risk içerisinde. Doç. Dr. Rana Dişel'in bu konuda önemli uyarıları var...
"Vücudumuzun açık alanlarını kapatmalıyız"
Çukurova Tıp Fakültesi Acil Servis Uzmanı Doç. Dr. Rana Dişel, koronavirüs salgını sonrası yeni normalleşme dönemine geçilmesinin ardından vatandaşları kene ısırmalarına karşı uyardı. Özellikle kırsal alanda yaşayanların çok dikkat etmesi gerektiğini söyleyen Dişel, "Kene genelde kırsal bölgelerde, özellikle vücudumuzun açık alanlarına yapışır. Keneler taşıdıkları virüs sebebiyle ciddi ölümcül hastalıklara sebep olur. Her kenede bu virüs olmayabilir. Biz yine de açık alanda gezerken vücudumuzun açık alanlarını kapatmalıyız" dedi.
Yapışan keneye müdahale edilmeden sağlık kuruluşuna gidilmesi gerektiğini vurgulayan Dişel, şunları söyledi:
"Eğer yapışmış kene görürsek kendimiz çıkarmak yerine sağlık kuruluşuna başvurmamız gerekir.