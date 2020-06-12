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İstanbul’da minibüslere koronavirüs denetimi: 7 yolcu fazla çıktı

İhlas Haber Ajansı

KAĞITHANE’de minibüsler üzerinde şok denetim yapan Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, 7 yolcu fazlası olan minibüs şoförüne idari para cezası uyguladı.

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Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler sonrasında 1 Haziran’da normalleşmeye gidilmişti. Toplu taşıma araçlarına getirilen kapasitesinin yüzde 50’si kadar yolcu taşıma zorunluluğu ise kaldırılmıştı.

Bu kapsamda denetimlerine hız kesmeden devam eden Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Sütlüce kavşağında minibüslere şok denetim gerçekleştirdi.

7 yolcu fazlası olan sürücüye ceza

Denetimlerde minibüsleri tek tek durduran polis, sürücünün ehliyetini ve ruhsatını istedi. Kontrollerin ardından minibüsün kapısını açtıran polis, içeriye girince çok sayıda yolcunun ayakta olduğunu gördü. Bunun üzerine sürücüye, fazladan 7 yolcusu olması nedeniyle 104 lira idari para cezası kesildi. Ceza makbuzuna imzayı atan sürücü, “Kolay gelsin” diyerek yoluna devam etti.

Öte yandan Kağıthane Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri yaptığı denetimlerde, genellikle sürücülerin ve yolcuların kurallara uyduğu, maske takıldığı görüldü.

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