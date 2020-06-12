Twitter 32 binden fazla hesabı kaldırdığını açıkladı!

Twitter 'manipülasyon politikalarını ihlal ettiği' gerekçesiyle Çin, Türkiye ve Rusya'dan 32 binden fazla 'devletle bağlantılı' kapattığını açıkladı.

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Twitter tarafından yapılan açıklamada, 'devlet bağlantılı olarak paylaşımda bulundukları' gerekçesiyle Çin, Rusya ve Türkiye'den toplam 32 bin 242 hesabın 'platformdan çıkartıldığı' belirtildi. Yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün devletlerle bağlantılı bilgi işlemleri arşivimize 32.242 hesabı ifşa ediyoruz- sektörde daha önce yapılmamış bir şey. Yayınladığımız hesaplar sırasıyla Çin Halk Cumhuriyeti'ne, Rusya'ya ve Türkiye'ye atfettiğimiz üç farklı işlemi içeriyor. Bu işlemlerle ilişkili her hesap ve içerik kalıcı olarak kaldırıldı. Hesapların tümü platformumuzun manipülasyon politikalarını farklı şekillerde ihlal ettiği için bu karar alındı."

Siyasi ifadeleri olumlu yönde artırmak için...

Çin'de 23 binden fazla hesabın Hong Kong konusunda 'yanlış bilgi yaydığını' iddia ederken, hesapların 'Çin Komünist Partisi'ne uygun anlatılarda bulunduğunu' söyledi. Bunun yanında, Türkiye'de kapatılan 7 bin civarındaki hesabın ise AK Parti ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik 'siyasi ifadeleri olumlu yönde artırmak için kullanılan sahte hesaplar' olduğu belirtildi.

Twitter ayrıca, Rusya'da kapatılan 1152 hesapla ilgili olarak da, söz konusu hesapların Moskova destekli Güncel Politika medya sitesiyle bağlantılı olduğunu' ve mevcut ağın ağın iktidardaki Birleşik Rusya partisini 'tanıtmak' ve 'siyasi muhaliflere saldırmak' için kullanıldığını iddia ediyor. Twitter, söz konusu hesapların belirlenmesiyle ilgili araştırmanın Avustralya Strateji Politikaları Enstitüsü (ASPI) ve Stanford İnternet Gözlemevi (SIO) ile birlikte yapıldığını aktardı.