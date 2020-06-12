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Sevda Noyan'a skandal sözleri için 6 yıl hapis cezası istendi

TV Net'teki Esra Elönü'nün programında “Bizim aile şöyle 50 kişiyi götürür. Bizim hâlâ sitede böyle 3-5 var, benim listem hazır" sözleriyle büyük tartışma yaratan Sevda Noyan hakkında dava açıldı. Savcılık, Noyan için 6 yıl hapis cezası istedi...

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TV Net'teki bir televizyon programında kullandığı ifadeler nedeniyle kendisiyle ilgili suç duyurusunda bulunulan Sevda Noyan hakkında, "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosunca, katıldığı bir televizyon programında kullandığı ifadeleri nedeniyle hakkında suç duyurusunda bulunulan Sevda Noyan'la ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. 

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, Noyan'ın "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan 3 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame, İstanbul 45. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi. Mahkemenin iddianameyi kabul etmesi halinde Noyan'ın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak. 

Sevda Noyan ne demişti? 

Ülke TV’de programa katılan Sevda Noyan, 15 Temmuz’da istediklerini yapamadıklarını belirterek “Bizim aile şöyle 50 kişiyi götürür. Biz bu konuda çok donanımlıyız maddi ve manevi olarak… Liderimizin yanındayız ve asla yedirmeyiz bu ülkede, onu söyleyeyim. Ayaklarını denk alsınlar. Bizim hâlâ sitede böyle 3-5 var, benim listem hazır” demişti. 

Noyan Ailesinden açıklama yapılmıştı

Sevda Noyan'ın, suç duyurusu üzerine hakkında başlatılan soruşturma kapsamında 20 Mayıs'ta ifadesi alınmıştı. Sevda Noyan savcılıkta verdiği ifadede, "Ben de soruşturmaya konu olan sözleri boş bulunarak söyledim. Kesinlikle suç işlemek veya toplumu tahkir etmek gibi bir amacım yoktu. Benim herhangi bir listem olmadığı gibi insanlara zarar verebileceğim herhangi bir silahım da yoktur. Milletimden özür dilerim" demişti...

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