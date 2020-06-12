Adana'da araçlarında vurulmuşlardı 25 yıl sonra abla intikamı
ADANA'da annelerinin cenazelerini almaya giderken vurulan 3 kişiden birinin, 25 yıl önce boşadığı eşinin kardeşi tarafından vurulduğu ortaya çıktı
Olay merkez Çukurova ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde 10 Haziran günü meydana geldi. İsmail ve Ercan Dinler'in annesi Keziban Dinler, Antalya'da hayatını kaybetti. İki kardeş, anneleri memleketleri Adana'da toprağa verileceği için kente geldi.
3 kişinin olduğu otomobile atış açıldı
Annenin cenazesi ise 10 Haziran günü sabah saatlerinde uçak ile Adana Havalimanı'na getirildi. İddiaya göre, İsmail Dinler yanına kardeşi Ercan ve oğlu Uğur'u alarak otomobile binip cenazeyi almaya giderken kuzenleri Ahmet Y. (41) ile Gökhan Y.(35) geldi. Ahmet Y., 3 kişinin olduğu otomobile ateş etmeye başladı.
Yaralı halde 20 metre gidip kaldı
İsmail Dinler kullandığı otomobil ile kaçmaya çalıştı ancak Ahmet Y. ateş etmeye devam edip onu vurup otomobil ile kaçtı. İsmail Dinler yaralı halde hastaneye gitmek istedi ancak ağır yaralı olduğu için sadece 20 metre gidip orada kaldı. Bunun üzerine çevredeki vatandaşlar hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.
Direksiyon başında serum takıldı
Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ercan Dinler'i ambulansa alırken İsmail Dinler'e de direksiyon başında serum taktı. İsmail Dinler'e ambulans gelinceye kadar vatandaşlar yardım etti. Bir vatandaş serumu tutarken diğer bir vatandaş Dinler'in uyumaması için onunla sürekli konuştu.