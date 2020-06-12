Adana'da araçlarında vurulmuşlardı 25 yıl sonra abla intikamı

Yaralı halde 20 metre gidip kaldı

İsmail Dinler kullandığı otomobil ile kaçmaya çalıştı ancak Ahmet Y. ateş etmeye devam edip onu vurup otomobil ile kaçtı. İsmail Dinler yaralı halde hastaneye gitmek istedi ancak ağır yaralı olduğu için sadece 20 metre gidip orada kaldı. Bunun üzerine çevredeki vatandaşlar hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.