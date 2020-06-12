Mersin'de çaldığı televizyonu minibüsle satmaya götürdü
MERSİN'de, 3 farklı evden televizyon çalan G.Y. tutuklanırken şahsın, çaldığı bir LCD televizyonu kolunun altına alıp minibüse binerek satmaya götürdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdıAbone ol
Olay, merkez Toroslar ilçesine bağlı Akbelen Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede 3 farklı evden hırsızlık yapıldığı ihbarını alan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
3 televizyon da bulundu
Mağdurların beyanlarından yola çıkıp, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin G.Y. olduğunu belirledi. Ekipler, G.Y.’yi gözaltına alınırken çalıp sattığı 3 televizyon da bulunarak sahiplerine teslim edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.Y., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Minibüsle satmaya gittiği o anları kamera yakaladı
G.Y.’nin çaldığı LCD televizyonu şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüse binip, satmaya götürdüğü anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. G.Y.’nin rahat tavırları dikkat çekti.