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Mersin'de çaldığı televizyonu minibüsle satmaya götürdü

Demirören Haber Ajansı

MERSİN'de, 3 farklı evden televizyon çalan G.Y. tutuklanırken şahsın, çaldığı bir LCD televizyonu kolunun altına alıp minibüse binerek satmaya götürdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı

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Olay, merkez Toroslar ilçesine bağlı Akbelen Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede 3 farklı evden hırsızlık yapıldığı ihbarını alan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

3 televizyon da bulundu

Mağdurların beyanlarından yola çıkıp, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin G.Y. olduğunu belirledi. Ekipler, G.Y.’yi gözaltına alınırken çalıp sattığı 3 televizyon da bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.Y., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Minibüsle satmaya gittiği o anları kamera yakaladı

G.Y.’nin çaldığı LCD televizyonu şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüse binip, satmaya götürdüğü anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. G.Y.’nin rahat tavırları dikkat çekti.

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