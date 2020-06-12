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Beşiktaş'a destek kampanyası! Bir SMS, 20 TL

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Siyah-beyazlı kulüp için başlattıkları bağış kampanyasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Beşiktaşımıza verecekleri her kuruşun yerinde kullanacağını ve bu konuda da şeffaf olacağımıza söz veriyorum" dedi.

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Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, taraftarın ve Beşiktaş'a gönül verenlerin desteği ile başlatılan destek kampanyası hakkında Vodafone Park'ta bir basın toplantısı düzenledi.

Bir SMS, 20 TL
Çebi'nin açıklamaları şu şekilde; Bir SMS, 20 TL. 15-20 milyon arası taraftarımız olduğunu düşünüyorum ve desteklerini bekliyorum. Benim için para miktarından ziyade SMS atan kişilerin miktarı daha önemli. Kimse bütçesini aşacak şekilde yardım etmesin. Bunun karşılığı bir şey vermeyeceğiz. Ancak, pazarlama odaklı bazı projeler olacak. Bu duygusal bir kampanya. Karşılığı yok. Camiaya sonuna kadar yardım yolunu açtık."

İş adamları destek verecek
İş adamlarımız sponsorluklarda boşalan yerleri, doldurmak istiyorlar. Bağış kampanyasıyla Beşiktaş'ın geleceğiniz kuracağız. Takımımızda yüksek maaş alan oyuncularımızla görüşüyoruz. Onlara samimi duyguları ve olumlu görüşmeler için teşekkür ediyorum.

''Fedakarlık yapmalarını isteyeceğiz''
Beşiktaş'ın geliri kadar giderleri olacağı kadar, yüksek kontratlı futbolcularımızdan bizimle beraber olmalarını isteceğiz. Ancak, fedakarlık yapmalarını isteyeceğiz. Buna soğuk değiller ama bitmiş bir şey yok. Şu an görüşmelerin sıcak geçmesi moralimizi artırdı. eşiktaş koca bir çınar. Nasıl ayaklanacağımızı herkes görecek. Bu paralarla öze dönüşü başlatacağız. Eski, yeni yönetici diye bir şey yok. Hepsi Beşiktaşlı. Bu kampanya, tüm Beşiktaşlılar'a açık.

''Bu dava bitene kadar buradan gitmeyeceğiz''
Bizim bir davamız var. Bu dava bitene kadar buradan gitmeyeceğiz. Bu dava Beşiktaş'ın bağımsızlığını koruma davasıdır. Taraftarlarımız olmadan biz bu davayı kazanamayız. u kampanya Beşiktaş taraftarının isteğiyle oluşmuş bir bağış kampanyasıdır. Bağış kampanyasında bize destek olacak Beşiktaş taraftarının aile bütçesini de gözeterek bağış yapmasını rica ediyorum. Hedefimiz uzun süreli ve sürdürülebilir bir yapı oluşturmak. Beşiktaş'ı yapılacak bağışlar ve manevi destekle yukarı taşıyacağız. Bu kampanyanın Beşiktaşımıza çok büyük desteği olacağına inanıyorum.

Transfer konusu
Transferle ilgili konu 8 hafta bitmeden konuşulmayacak. Boş kağıda imza atıp, bağış yaparlarsa kabul ederiz. Emek verdiler, biz de emeklerinin karşılığını verdik. Altın harflerle bu bağışa kampanya yapanları bu stada yazacağız. Bunu buradan taahhüt ediyorum.

''Yöneticilerimiz, sanatçılarla görüşüyor''
Beşiktaş'ın kıymetli sanatçıları var. Bize destek oldular. Canı gönülden teşekkür ediyorum. Beşiktaşlı duruşunu sergilediler. Kampanyayı yürüten Adnan Dalgakıran ve yöneticilerimiz, sanatçılarla görüşüyor. Görüşmeye devam edecekler. Tişörtleri ben de beğendim. Taraftarın ilgisini de göz önünde bulunduruyoruz. Yüksek ihtimalle bir ay sonrasında bu tişörtleri satışa sunacağız. Bankalarla yaptığımız anlaşmalar, bu kampanyanı kapsamıyor.

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