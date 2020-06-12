HABER /  YEREL
ADV Olmak istediğin yerde İzmir'in kalbinde!
ADV Bitcoin ile kısa sürede milyoner oldu

Denizli'de korkunç olay! Eşi ve 2 çocuğunu öldürüp intihar etti

DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde Ahmet Çakar isimli vatandaş sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı cinnet geçirerek, eşi ve 2 çocuğunu av tüfeğiyle öldürüp, intihar etti.

Abone ol

DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, Ahmet Çakar, eşi ve 2 çocuğunu av tüfeğiyle öldürüp, intihar etti. Olay, bugün, saat 10.30 sıralarında, Gürpınar Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre Ahmet Çakar, geçirdiği cinnet sırasında eşi ve 2 çocuğunu av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Ardından da aynı av tüfeğiyle intihar etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin, evdeki incelemeleri sürüyor.

Öldürülen anne ve oğulların isimleri belli oldu

Çivril'de Ahmet Çakar'ın, intihar etmeden önce av tüfeğiyle vurarak, öldürdüğü eşinin adının Özlem, erkek çocuklarının isimlerinin ise Naki (11) ve Emir (8) olduğu öğrenildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri ATV Esra Erol'da şok ifşa! Gerdekte hamile çıkan kız tecavüze uğramış Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Sanayi üretimi verileri açıklandı! Hiç böyle olmamıştı tarihi düşüş
Sevda Noyan'a skandal sözleri için 6 yıl hapis cezası istendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e net Hafter uyarısı! Sizden güç alıyor
Eşi eve berber çağırdı yatalak kocası bir hafta sonra koronavirüsten hayatını kaybetti
Dört ilde vaka sayısı arttı! Birçok yer karantinada giriş çıkışlar kapatıldı
Üreticilere destek ödemeleri bugün başlıyor! Bakan Pakdemirli duyurdu
ÖNCEKİ HABERLER
Sorumluluk sınavı nedir nasıl olacak 2020 kimler girecek?
Beşiktaş'a destek kampanyası! Bir SMS, 20 TL
Mersin'de çaldığı televizyonu minibüsle satmaya götürdü
Beşiktaş ile Antalyaspor 48. maça çıkıyor
İmamoğlu'ndan Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni'ne çok sert yanıt
Sivas'ta serinlemek için nehre giren 4 kişiden 2 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı
Yorumlar