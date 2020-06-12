Denizli'de korkunç olay! Eşi ve 2 çocuğunu öldürüp intihar etti

DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde Ahmet Çakar isimli vatandaş sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı cinnet geçirerek, eşi ve 2 çocuğunu av tüfeğiyle öldürüp, intihar etti.

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DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, Ahmet Çakar, eşi ve 2 çocuğunu av tüfeğiyle öldürüp, intihar etti. Olay, bugün, saat 10.30 sıralarında, Gürpınar Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre Ahmet Çakar, geçirdiği cinnet sırasında eşi ve 2 çocuğunu av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Ardından da aynı av tüfeğiyle intihar etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin, evdeki incelemeleri sürüyor.

Öldürülen anne ve oğulların isimleri belli oldu

Çivril'de Ahmet Çakar'ın, intihar etmeden önce av tüfeğiyle vurarak, öldürdüğü eşinin adının Özlem, erkek çocuklarının isimlerinin ise Naki (11) ve Emir (8) olduğu öğrenildi.