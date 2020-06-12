ATV Esra Erol'da şok ifşa! Gerdekte hamile çıkan kız tecavüze uğramış

Önce olayın kısa bir özetini aktaralım. Emrah Çetin geçen yıl amcasının kızı olan Sibel Çetin ile kaçarak evlendi. Canlı yayında anlattığına göre amca kızı ile sadece internet üzerinden görüşmüşlerdi. Eşiyle nikah günü biraraya geldiklerini söylemiş ve gerdek gecesi öğrendikleri ile şok olduğunu iddia etmişti. Dediğine göre kayınpederi ve aynı zamanda amcası olan İsmail Çetin kızının hamile olduğunu biliyordu ve kendisini kandırıp kızını vermişti.