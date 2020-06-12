ATV Esra Erol'da şok ifşa! Gerdekte hamile çıkan kız tecavüze uğramış
Esra Erol canlı yayınına çıkan Sibel Çetin, gerdek gecesi hamile kalma olayını anlattı. Genç kızın tecavüze uğradığı ortaya çıktı.
ATV'de canlı yayınlanan Esra Erol'un programına katılan Emrah Çetin Nisan ayında evden kaçan eşiyle çocuğunu bulmak için programa katılınca inanılmaz olaylar ortaya çıktı. Emrah Çetin, evlendiği Sibel Çetin'in gerdek gecesi hamile olduğunu öğrenmişti. Aynı zamanda amca kızı olan Sibel'in 8 aylık hamile olduğunu öğrenince durumu kabullenmiş ve bunu sır olarak saklamış. Sibel canlı yayına çıkınca yüzleşme şoke eden ifşalarda bulundu. Babayla ilgili ifşalar da korkunç...
Önce olayın kısa bir özetini aktaralım. Emrah Çetin geçen yıl amcasının kızı olan Sibel Çetin ile kaçarak evlendi. Canlı yayında anlattığına göre amca kızı ile sadece internet üzerinden görüşmüşlerdi. Eşiyle nikah günü biraraya geldiklerini söylemiş ve gerdek gecesi öğrendikleri ile şok olduğunu iddia etmişti. Dediğine göre kayınpederi ve aynı zamanda amcası olan İsmail Çetin kızının hamile olduğunu biliyordu ve kendisini kandırıp kızını vermişti.
Esra Erol iddiaların merkezindeki Sibel Çetin'i ve babasını bulup yayına çıkardı. Yüzleşmede hem Sibel hem de babası çok başka şeyler anlattı. Sibel Çetin'e Esra Erol önce bebeğin babasının kim olduğunu sordu. Sibel Çetin "Bebeğin babasını ben tanımıyorum. Ben hiç görmedim. Emrah benim yanıma getirdi" dedi.
Sibel Çetin'in sonrasında anlattıkları akıl alır gibi değildi. Emrah, aynı zamanda kuzeni olan Sibel ile internetten görüştüklerini söylemişti. Ama meğer bir çok kez yüz yüze görüşmüşler. Zaten akraba oldukları için de ailecek görüşüyorlarmış. Bebeğin babasıyla ilgili kısım ise korkunç bir gerçeği ifşa etti.