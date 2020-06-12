Huzurevleri ile engelli bakım merkezlerinde normale dönüş tarihi belli oldu

Huzurevleri ile engelli bakım merkezlerinde 15 Haziran'dan itibaren normalleşme adımları atılacak, 1 Temmuz'da gündüz yaşam merkezleri açılacak.

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, resmi ve özel huzurevleri ile engelli bakım merkezlerinde 15 Haziran'dan itibaren ilk normalleşme adımlarının atılacağını, ailesinin yanına izinli gitmek isteyen resmi kuruluşlardaki engelli ve yaşlılara 1 aydan az olmamak koşuluyla izin verileceğini, 1 Temmuz'dan itibaren de gündüz yaşam merkezlerinin açılacağını bildirdi.

Bakan Selçuk, yaptığı açıklamada, resmi ve özel huzurevleri ile engelli bakım kuruluşlarının tamamında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) riskine karşı mart ayından itibaren ziyaretçi yasağından "sabit vardiyalı" çalışma sistemine, düzenli ateş ve sağlık takibinden dezenfeksiyona kadar pek çok önlemin devreye alındığını anımsattı.

Tedbirlerin kuruluşlarda titizlikle uygulanmasının sağlandığını vurgulayan Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı kademeli normalleşme adımları ve Kovid-19 vaka görülme seyri dikkate alınarak huzurevleri ile engelli bakım kuruluşlarında normalleşme adımlarını başlatma kararı aldıklarını ifade etti.

Bu kapsamda 81 il müdürlüğüne normalleşme sürecine ilişkin talimatların iletildiğini aktaran Selçuk, şunları kaydetti:

"Acil bakım ihtiyacı olduğu tespit edilen vatandaşlarımız, 15 Haziran'dan itibaren tüm resmi, özel ve belediyelere ait engelli ve yaşlı bakım kuruluşlarına, kuruluşlarda oluşturulan tek kişilik sosyal izolasyon odalarında en az 14 gün izolasyon sürecinin tamamlanması ve Kovid-19 testinin yapılması koşuluyla yerleştirilebilecek.

Bu tarihten itibaren resmi bakım kuruluşlarında hizmet alan ve ailesinin yanına izinli gitmek isteyen engelli ve yaşlılarımıza 1 aydan az olmamak koşuluyla izin verilecek. İzin dönüşü de mutlaka Kovid-19 testleri yapılacak ve 14 gün izolasyonda kalmalarının ardından normal odaya yerleştirilecekler."

Selçuk, kuruluşlarda hizmet alırken sağlık sorunları sebebiyle hastanede tedavi olan ve taburcu edilerek sosyal izolasyon kuruluşunda bakımı sağlanan engelli ve yaşlılardan 14 günlük süreyi tamamlayanların Kovid-19 testlerinin yapılmasının ardından kuruluşa tekrar kabul edileceğini belirtti.

1 Temmuz'dan itibaren atılacak normalleşme adımları

Kuruluşlarda temmuz ayından itibaren de normalleşmeye yönelik yeni adımların atılacağını bildiren Bakan Selçuk, acil bakım ihtiyacı olduğu tespit edilen ve sıraya alınan engelli ve yaşlıların tertip ve nakil işlemlerinin 1 Temmuz'dan itibaren başlayacağını söyledi.

Bakan Selçuk, bu durumdaki vatandaşların da öncelikle kuruluşlardaki izolasyon odalarında en az 14 gün bakımının sağlanacağını vurguladı.

Gündüz yaşam merkezleri yeniden hizmete başlayacak

Bakan Selçuk, şu bilgileri paylaştı:

"Resmi ve özel bakım merkezleri tarafından engelli vatandaşlarımıza ikametgahlarında sunulan evde bakıma destek hizmetlerinin uygulanmasına da 1 Temmuz itibarıyla yeniden başlanacak. Resmi ve özel tüm kuruluşlarımızda uygulanan 14 günlük sabit vardiya sistemine 1 Temmuz'a kadar devam edilecek.

Engelli ve yaşlılarımızın bakım kuruluşlarına yerleştirilme taleplerine ilişkin hane ziyaretlerini ve sosyal inceleme işlemlerini 1 Temmuz'dan itibaren başlatıyoruz. Bu tarih itibarıyla müstakil binası olan resmi, özel ve belediyelere ait gündüz yaşam merkezleri, dezenfekte edilip, kişi başı en az 2 metrekare alan kalacak şekilde etkinlikler planlanarak hizmete açılabilecek."

"Maske, mesafe, hijyen önlemlerinden taviz verilmeyecek"

Kuruluşlarda hizmet alan, pandemi öncesi ve sürecinde ailelerinin yanına izinli olarak giden engelli ve yaşlılardan kuruluşa dönmeyi talep edenlerin izolasyon sürecini tamamlamaları koşuluyla kabullerinin bugünden itibaren yapılacağını da belirten Selçuk, "Normalleşme sürecinde engelli ve yaşlı bakım kuruluşlarımızda dezenfeksiyon, maske, sosyal mesafe, kişisel hijyen gibi önlemlerden kesinlikle taviz verilmeyecek. Bu tedbirlerin uygulanmasına aynı şekilde devam edilecek." dedi.

Bakan Selçuk, kuruluşların ziyarete açılmasına ilişkin tarihlerin ise süreç dikkate alınarak daha sonra belirleneceğini vurguladı.

''Engelli ve yaşlılar için psikososyal destek çalışmaları başlayacak''

Bakanlıkça normalleşme kapsamında kuruluşlarda atılacak diğer adımlar ise şöyle:

"Bugünden itibaren engelli ve yaşlıların gerekli hijyen tedbirleri alınarak kuruluş bahçelerinden ve katlarda bulunan oturma alanlarından azami yararlanmaları sağlanacak. Bahçelerde yapılacak etkinliklere tüm engelli ve yaşlıların düzenli olarak gruplar halinde katılımına izin verilecek.

Engelli ve yaşlılara bakım hizmeti sunan resmi ve özel tüm kuruluşlar, 15 Haziran'dan itibaren pandemi sonrası sosyal hayata uyuma yönelik psikososyal destek çalışmalarını planlayıp, uygulayacak. Boş zamanları değerlendirmek amacıyla uzman personel eşliğinde kontrollü, düzenli, yapılandırılmış fiziksel aktivitelerin, kültür ve sanat çalışmalarının hayata geçirilmesine de bu tarihten itibaren başlanacak."