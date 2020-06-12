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Osmaniye'de Alzheimer hastası kadının korkusu yüzünden okundu

Demirören Haber Ajansı

OSMANİYE'de Salı günü dışarı çıktıktan sonra kayıplara karışan Alzheimer hastası Emine Çolakerol (78), 3 kilometre uzaklıktaki mezarlıkta otururken bulundu.

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Kadirli ilçesine bağlı Aşağıbozkuyu köyündeki evinde yalnız yaşayan Emine Çolakerol, salı sabahı dışarı çıktı.

Çocukları evde olmadığını görünce haber vermişti..

Yakındaki evlerde yaşayan çocukları kontrol için geldikleri evde annelerinin olmadığını görünce, Jandarma ve AFAD ekiplerinden yardım istedi. Başlatılan arama-kurtarma çalışmalarına rağmen Çolakerol'ün izine rastlanmadı. 

3 kilometre uzaklıkta bulundu

Bu sabah yeniden başlatılan arama çalışmaları sırasında, AFAD ekipleri, yaşlı kadını, evine 3 kilometre mesafedeki Karatepe Köy Mezarlığı'nda otururken buldu.

Sağlık durumunun iyi olduğu gözlenen Emine Çolakerol, gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk kontrolün ardından ambulansla Kadirli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Alzheimer hastası Çolakerol, önlem olarak sağlık kontrolünden geçirilecek.

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