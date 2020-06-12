İstanbul su kesintileri 12 Haziran su hangi ilçelerde kesilecek?

İSKİ 12 Haziran cuma günü İstanbul'un birçok ilçesinde programlı su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Sabah 08.00 saatlerinde başlayacak olan su kesintisi bazı ilçelerde 12.00'ye kadar devam edecek. Peki Esenyurt, Beyoğlu, Silivri'de bugün sular ne zaman gelecek? İSKİ Su kesintisi listesi...

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İSKİ su kesintisi 12 Haziran İstanbul'da sular ne zaman gelecek araştırması birçok vatandaş tarafından araştırılıyor. İstanbul'un nüfus yoğunluğu çok olan birçok ilçesinde bugün planlı su kesintisi yaşanacak. Peki Silivri, Beyoğlu, Esenyurt'ta sular ne zaman gelecek?

İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Beyoğlu, Esenyurt ve Silivri ilçelerinde 12 Haziran günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu.

İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İlçe : B.Çekmece

Etkilenen Mahalleler : Kumburgaz Mah,Yenimahalle,Kamiloba Mah,Bahçelievler Mah,Celaliye Mah

Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 12.06.2020 09:56

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.6.2020 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Bakırköy

Etkilenen Mahalleler : Şenlikköy Mah

Açıklama : Şebeke Hattı Vana Arızası

Başlama Tarihi : 12.06.2020 09:09

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.6.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Beylikdüzü

Etkilenen Mahalleler : Kavaklı Mah

Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 12.06.2020 09:53

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.6.2020 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Esenyurt

Etkilenen Mahalleler : Orhangazi Mah

Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 12.06.2020 08:18

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.6.2020 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Kağıthane

Etkilenen Mahalleler : Nurtepe Mah,Merkez Mah

Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 12.06.2020 09:25

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.6.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Çatalca

Etkilenen Mahalleler : Belgrat Mah

Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 12.06.2020 10:05

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.6.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.