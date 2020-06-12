İşte Hrant Dink Vakfı'nı tehdit edenler için istenen ceza
Hrant Dink Vakfı'na tehdit mailleri gönderen Hüseyin Ateş'in zincirleme halinde "tehdit" suçundan 7,5 yıldan 26 yıl 3 aya, Ersin Başkan'ın da 2,5 yıldan 8 yıl 9 ay kadar hapisle cezalandırılması istendi.Abone ol
Hrant Dink Vakfı'na tehdit mailleri gönderen Hüseyin A. ve Ersin B. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. 2 şüphelinin de dosyası 18 sayfalık tek iddianamede birleştirildi.
İddianame kabul edilirse zanlılar 56. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak. Öte yandan, şüphelilerin muhtemel başka kişilerle ilişki ve irtibatlarının bulunup bulunmadığı konusunda ayrı soruşturma da başlatıldı.
İşte istenen hapis cezaları
Hrant Dink Vakfına mail yoluyla tehdit içerikli mesaj gönderilmesine ilişkin iddianamede, Hüseyin Ateş'in zincirleme halinde "tehdit" suçundan 7,5 yıldan 26 yıl 3 aya, Ersin Başkan'ın da 2,5 yıldan 8 yıl 9 ay kadar hapisle cezalandırılması istendi.