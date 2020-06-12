Bakan Murat Kurum'u Dalyan İztuzu'ndaki kirlilik isyan ettirdi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Deniz temizliği yaptığımız Dalyan İztuzu'ndaki tablo hepimizin içini acıttı." dedi.Abone ol
Kurum, Twitter hesabından caretta carettaların en önemli yaşam alanı olan İztuzu Plajı'nın görüntülerini ve deniz temizliğinin ardından çıkan çöplerin yer aldığı videoya yer verdi.
"#SıfırAtıkMavi" etiketiyle paylaşımda bulunan Kurum, şunları kaydetti:
"Deniz temizliği yaptığımız Dalyan İztuzu'ndaki tablo hepimizin içini acıttı. Deniz çöplerinin çevreye, doğaya, deniz ekosistemine telafisi olmayan zararlar verdiğini unutmayalım. Denizlerimizi, kıyılarımızı kirletmeyelim, koruyalım."
Deniz temizliği yaptığımız Dalyan İztuzu'ndaki tablo hepimizin içini acıttı. Deniz çöplerinin çevreye, doğaya, deniz ekosistemine telafisi olmayan zararlar verdiğini unutmayalım.— Murat KURUM (@murat_kurum) June 11, 2020
Denizlerimizi, kıyılarımızı KİRLETMEYELİM, KORUYALIM. #SıfırAtıkMavi🌊 pic.twitter.com/IyeASowP6y