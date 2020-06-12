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Bakan Murat Kurum'u Dalyan İztuzu'ndaki kirlilik isyan ettirdi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Deniz temizliği yaptığımız Dalyan İztuzu'ndaki tablo hepimizin içini acıttı." dedi.

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Kurum, Twitter hesabından caretta carettaların en önemli yaşam alanı olan İztuzu Plajı'nın görüntülerini ve deniz temizliğinin ardından çıkan çöplerin yer aldığı videoya yer verdi.

"#SıfırAtıkMavi" etiketiyle paylaşımda bulunan Kurum, şunları kaydetti:

"Deniz temizliği yaptığımız Dalyan İztuzu'ndaki tablo hepimizin içini acıttı. Deniz çöplerinin çevreye, doğaya, deniz ekosistemine telafisi olmayan zararlar verdiğini unutmayalım. Denizlerimizi, kıyılarımızı kirletmeyelim, koruyalım."

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