Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan çocuklara teşekkür mesajı
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs sürecinde evde kalan ve dışarıya çıktıklarında maskelerini takan çocuklara teşekkür etti.Abone ol
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Galiba en zoru çocuk olmaktı. Korkuları bizi üzdü. Parkları özleseler de evde kalmayı başardılar. Çıktıklarında maskelerini taktılar. Çocuklarımıza ve anne babalarına teşekkür ederim. Dışarı çıktıklarında kurallara uymayanları uyarabilirler. Sloganları hazır: 'Bana yaklaşmayın!" ifadesini kullandı.
Galiba en zoru çocuk olmaktı. Korkuları bizi üzdü. Parkları özleseler de evde kalmayı başardılar. Çıktıklarında maskelerini taktılar. Çocuklarımıza ve anne babalarına teşekkür ederim. Dışarı çıktıklarında kurallara uymayanları uyarabilirler. Sloganları hazır:) “Bana yaklaşmayın!” pic.twitter.com/vcjclq3dBP— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 12, 2020
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Adana'da araçlarında vurulmuşlardı 25 yıl sonra abla intikamı