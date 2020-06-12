Son dakika Balıkesir'de deprem oldu! AFAD Kandilli son depremler listesi

BALIKESİR'DE son dakika deprem meydana geldi. AFAD, sosyal medya hesabından depremin şiddetini açıkladı. Depremin büyüklüğü 3.9 olarak kaydedildi. Deprem, çevre illerde de hissedildi.

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Son dakika haberine göre Balıkesir'de deprem oldu. AFAD depremin şiddetini 3.9 olarak duyurdu. Deprem sonrası vatandaşlar arasında kısa süreli panik yaşandı. Deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedildi..

AFAD, depremi Twitter'dan duyurdu

AFAD'ın depreme ilişkin sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle;

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ...

Ayrıntılar geliyor...