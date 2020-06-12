HABER /  YEREL
ADV Olmak istediğin yerde İzmir'in kalbinde!
ADV Bitcoin ile kısa sürede milyoner oldu

Son dakika Balıkesir'de deprem oldu! AFAD Kandilli son depremler listesi

BALIKESİR'DE son dakika deprem meydana geldi. AFAD, sosyal medya hesabından depremin şiddetini açıkladı. Depremin büyüklüğü 3.9 olarak kaydedildi. Deprem, çevre illerde de hissedildi.

Abone ol

Son dakika haberine göre Balıkesir'de deprem oldu. AFAD depremin şiddetini 3.9 olarak duyurdu. Deprem sonrası vatandaşlar arasında kısa süreli panik yaşandı. Deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedildi..

AFAD, depremi Twitter'dan duyurdu

AFAD'ın depreme ilişkin sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle;

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ...

Ayrıntılar geliyor...

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Online sınavda porno izleyen Hasan Kaval istifa etti bakın kendini nasıl savundu
Müyesser Yıldız hakkında ağır suçlamalar soruşturmada çarpıcı detaylar ortaya çıktı
Denizli'de korkunç olay! Eşi ve 2 çocuğunu öldürüp intihar etti
Sanayi üretimi verileri açıklandı! Hiç böyle olmamıştı tarihi düşüş
Sevda Noyan'a skandal sözleri için 6 yıl hapis cezası istendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e net Hafter uyarısı! Sizden güç alıyor
ÖNCEKİ HABERLER
Esenyurt su kesintisi 12 Haziran sular kaçta gelecek?
Anadolu için korkutan korona açıklaması! Gerçek rakamlar için tarih verildi
Bakırköy'de sular ne zaman gelecek 12 Haziran İSKİ su kesintisi programı
Mardin'de 2 çocuk babası arazi anlaşmazlığı yüzünden öldürüldü
Hastaneden ambulans çaldı, kovalamaca sonucu Kağıthane'de yakalandı
Şarkıcı Lara kimdir gerçek adı nedir aslen nereli?
Yorumlar