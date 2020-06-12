Son dakika Balıkesir'de deprem oldu! AFAD Kandilli son depremler listesi
BALIKESİR'DE son dakika deprem meydana geldi. AFAD, sosyal medya hesabından depremin şiddetini açıkladı. Depremin büyüklüğü 3.9 olarak kaydedildi. Deprem, çevre illerde de hissedildi.Abone ol
Son dakika haberine göre Balıkesir'de deprem oldu. AFAD depremin şiddetini 3.9 olarak duyurdu. Deprem sonrası vatandaşlar arasında kısa süreli panik yaşandı. Deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedildi..
AFAD, depremi Twitter'dan duyurdu
AFAD'ın depreme ilişkin sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle;
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 12, 2020
Büyüklük : 3.9 (Mw)
Yer : Altieylül (Balikesir)
Tarih-Saat : 12.06.2020, 12:17:18 TSİ
Enlem : 39.4216 N
Boylam : 27.8196 E
Derinlik : 8.17 km
Detay : https://t.co/oMLnajYFss@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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