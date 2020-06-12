Esenyurt su kesintisi 12 Haziran sular kaçta gelecek?
ESENYURT'de bugün su kesintisi yaşanacak İSKİ planlı su kesintisi programı yayınladı. Esenyurt'da yaşayan vatandaşlar suların bugün ne zaman geleceğini araştırıyor. Sabah saat 08.00'de giden sular bugün saat 12.30 civarında gelmesi bekleniyor.Abone ol
İSKİ su kesintisi 12 Haziran İstanbul'da sular ne zaman gelecek araştırması birçok vatandaş tarafından araştırılıyor. İstanbul'un nüfus yoğunluğu çok olan birçok ilçesinde bugün planlı su kesintisi yaşanacak. Peki Büyükçekmece, Silivri, Beyoğlu, Esenyurt'ta sular ne zaman gelecek?
İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Beyoğlu, Esenyurt ve Silivri ilçelerinde 12 Haziran günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu.
İşte İstanbul su kesintisi saatleri...
İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Kumburgaz Mah,Yenimahalle,Kamiloba Mah,Bahçelievler Mah,Celaliye Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 12.06.2020 09:56
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.6.2020 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Bakırköy
Etkilenen Mahalleler : Şenlikköy Mah
Açıklama : Şebeke Hattı Vana Arızası
Başlama Tarihi : 12.06.2020 09:09
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.6.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Beylikdüzü
Etkilenen Mahalleler : Kavaklı Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 12.06.2020 09:53
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.6.2020 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Esenyurt
Etkilenen Mahalleler : Orhangazi Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 12.06.2020 08:18
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.6.2020 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Kağıthane
Etkilenen Mahalleler : Nurtepe Mah,Merkez Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 12.06.2020 09:25
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.6.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Çatalca
Etkilenen Mahalleler : Belgrat Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 12.06.2020 10:05
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.6.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.