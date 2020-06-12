Artvin'de kız çocuğu buldu 'Talih kuşu kondu' diye yaşanan gök taşı sevinci

Artvin'in Borçka ilçesine bağlı Çaylı köyünde yaşayan Ceyda Gedik, çay bahçesinde sıra dışı bir taş olduğunu fark etti. Küçük kız taşı babası Adnan Gedik'e verdi. Baba Gedik, daha önce buna benzer bir taş görmediği için bu cismin gök taşı olduğunu düşündü. Gedik ailesi, şimdi buldukları taşın yetkililer tarafından incelenmesini istiyor.