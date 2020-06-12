Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye Metin Topuz tepkisi! FETÖ'den hüküm giymişti

Dışişleri Bakanlığı, hakkındaki FETÖ suçlamasıyla 8 yıl 9 ay ceza alan ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz hakkında ABD'li makamlardan gelen açıklamalara tepki gösterdi. Bakanlık Sözcüsü, "Türk yargısı bağımsızdır. ABD'yi yargı kararlarına siyasi anlamlar yüklemekten kaçınmaya davet ediyoruz" dedi.

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Dışişleri Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri'den gelen Metin Topuz açıklamalara tepki gösterdi.

Sözcü Aksoy, "Türk yargısı bağımsızdır. ABD'yi yargı kararlarına siyasi anlamlar yüklemekten kaçınmaya davet ediyoruz. ABD, FETÖ üyeleri için güvenli liman haline geldi" dedi.

ABD İstanbul Başkonsolosluğu eski çalışanı Metin Topuz'un FETÖ Terör Örgütüne yardım suçlamasıyla yargılandığı davada dün karar açıklandı.

8 yıl 9 ay hapis cezası aldı

Mahkeme Topuz'un suçlu olduğuna hükmederek, Topuz'a 8 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

Pompeo'dan Topuz açıklaması

Kararın ardından ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Karar, ABD-Türkiye ilişkilerine zarar vermektedir. Bu kararı destekleyecek güvenilir bir delil görmediğimiz gibi, kararın süratle üst mahkeme tarafından bozulmasını diliyoruz" açıklamasını yapmıştı.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği de, "Mahkemenin verdiği kararın derin hayal kırıklığı içindeyiz" ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye'den yorumlara tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'un yazılı açıklaması;

ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu eski çalışanı Metin Topuz hakkında İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi dün açıkladığı kararla adıgeçenin “FETÖ Terör Örgütüne Yardım Etme” suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetmiştir. Adıgeçenin yedi gün içerisinde bahsekonu kararı istinaf etme hakkı bulunmaktadır.

Esasen Metin Topuz, ABD’nin ülkemizdeki temsilciliklerinde çalışan tek FETÖ iltisaklı kişi değildir. 15 Temmuz Darbe Girişimi sonrasında Kara Harp Okulu’ndan ilişiği kesilen ve 2018 yılı Ekim ayında ABD Büyükelçiliği’nde çalışmaya başlayan Arif Yalçın isimli şahıs da FETÖ/PDY bağlantısı nedeniyle tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne nakledilmiştir. Bu durum FETÖ’cülerin sadece devlet kurumlarına değil, Türkiye’deki ABD misyonlarına da sızdığını ya da sızdırıldığını göstermektedir.

15 Temmuz Darbe Girişimi akabinde FETÖ terör örgütünün elebaşı dâhil ABD’de bulunduğu bilinen FETÖ üyelerine ilişkin olarak adli makamlarımızca yapılan iade taleplerimize bugüne kadar olumlu yanıt alınamamıştır. Bu da ABD’nin FETÖ terör örgütüne duyarsız yaklaşımını ortaya koymaktadır. Bu yaklaşımları neticesinde ABD’nin FETÖ terör örgütü üyeleri için güvenli bir liman haline geldiğini kaygıyla müşahede ediyoruz.

Türkiye’de hukukun üstünlüğü hakimdir ve Türk yargısı bağımsızdır. Ülkemiz, anayasal düzenimize ve milli birliğimize kasteden FETÖ terör örgütüyle mücadelesini evrensel hukuk ilkeleri temelinde kararlılıkla sürdürecektir. ABD makamlarını yargı bağımsızlığı ilkesine saygı duymaya ve yargıyı etkilemeye yönelik tavırlardan uzak durmaya, ayrıca Türkiye’deki bağımsız yargı kararlarına siyasi anlamlar yüklemekten kaçınmaya davet ediyoruz. Kendilerini demokrasi, özgürlükler ve hukukun üstünlüğü ilkelerinin savunucusu ve sahibi konumunda gören müttefiklerimizin konu Türkiye ve insanlık düşmanı terör örgütleri olunca bu temel ilkeleri yok sayması düşündürücüdür.