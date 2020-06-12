Karne notu nasıl verilecek 2020 karneler nereden nasıl alınacak?

Milli Eğitim Bakanlığı karne sonuçları hakkında son haberleri paylaştı. Uzaktan eğitim 18 Haziran'da sona erecek. Öğrenciler karnelerini elektronik ortamda e okul üzerinden sorgulayacak. 2. dönem için öğrencilere karne basılmayacak 1. dönem karnesi ve karne notları yıl sonu başarı puanı olarak kabul edilecek.

Abone ol

Bu sene 2. dönemde karne alınacak mı, karneler nasıl ve nereden alınacak sorusu veli ve öğrencilerin gündemindeydi. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan konu hakkında son bilgiler geldi. 2019-2020 eğitim yılının 2. döneminde öğrenciler karne almayacak. Karne sonuçları online ortamda e okul üzerinden sorgulanacak. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin yıl sonu başarı puanı 1. dönem karne notları olarak gösterilecek. Koronavirüs nedeniyle yüzyüze eğitimin sekteye uğramasından dolayı telafi eğitimleri yapılacak. Yıl sonu başarı puanı en az 50 olan öğrenciler sınıfını doğrudan geçecek. Telafi eğitimleri 15 Ağustos'ta özel okullar, 30 Ağustos'ta ise devlet okullar için başlayacak.

Salgın nedeniyle ikinci dönemde yurt dışından dönmüş olanlardan denklik belgelerini temin edenler, birinci ve ikinci dönem puanlarının bulunmaması esas alınarak 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı ile sınırlı olmak üzere bütün derslerden başarılı sayılacak. Alt sınıflar da dahil, başarısız ders sayısı toplamına bakılmaksızın doğrudan sınıfını geçemeyen öğrenciler ise baraj, ders ayrımı yapılmaksızın sorumlu olarak bir üst sınıfa geçecek. Sorumluluk sınavları, okul yönetimlerince gerekli tedbirler alınarak, 22-30 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Peki karne sonuçları e okul üzerinden nasıl sorgulanacak, karne notlarına nereden bakılacak?

KARNELER NASIL OLACAK?

MEB, ilkokul ve ortaokullarda karnelerin elektronik ortamda velilerin ve öğrencilerin erişimine açılacağını açıklamıştı.

Liseler için de 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının birinci dönem puanı tüm öğrenciler için yıl sonu başarı puanı olarak kabul edilecek. Bu nedenle liselerde, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemi için tekrar karne düzenlenmeyecek.

Ancak "teşekkür", "takdir", "onur" ve "üstün" başarı belgeleri ile diplomalar düzenlenecek.

Kovid-19 salgını nedeniyle yığılmalara meydan vermemek için okul müdürlüklerince yapılacak planlama çerçevesinde öğrenci yoğunluğu dikkate alınarak 22 Haziran'dan itibaren gün ya da haftalara yayılarak diploma ve takdir, teşekkür gibi belgelerin dağıtımı yapılabilecek.

UZAKTAN EĞİTİM NE ZAMAN BİTECEK?

MEB'den yapılan açıklamaya göre, uzaktan eğitim süreci 19 Haziran Cuma günü tamamlanacak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter'dan, uzaktan eğitim sürecine ilişkin paylaşımda bulundu. Selçuk, "Sayın Cumhurbaşkanımız kabine toplantısı sonrasında okullarımızda yüz yüze eğitimin tamamlandığını açıkladı. 23 Mart Pazartesi başlattığımız uzaktan eğitim süreci, 19 Haziran Cuma gününe kadar devam edecek. Telafi eğitimi ve diğer tüm detayları sizlerle ayrıca paylaşacağız." ifadesine yer verdi.

TELAFİ EĞİTİM HANGİ TARİHTE BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Resmi eğitim ve öğretim kurumları için yüz yüze telafi, tamamlama ve uyum eğitimi 31 Ağustos Pazartesi başlayacak ve üç hafta sürecek' denildi.Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da açıklamasında "Destekleme ve yetiştirme kursları ile telafi eğitimlerimize yıl içerisinde devam edeceğiz" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk; bu süreçte öğrencilerin okula uyumuna, psikososyal desteğe, uzaktan eğitimde elde edilen kazanımların ve akademik ihtiyaç durumunun tespitine, temel derslerin telafisine yoğunlaşılacağını belirterek telafi eğitimlerin destekleme ve yetiştirme kursları ile yıl içerisinde süreceğini söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı, resmi eğitim ve öğretim kurumları için yüz yüze telafi, tamamlama ve uyum eğitimi takvimini açıkladı. 31 Ağustos Pazartesi günü başlayacak olan yüz yüze telafi eğitimleri üç hafta sürecek ve ders yılının başlamasıyla birlikte destekleme ve yetiştirme kursları aracılığıyla yıl boyu devam edecek.

Uzaktan eğitim sürecinin arka planında telafi eğitimlerinin planlanmasıyla ilgili çalışmaların büyük bir titizlik içerisinde sürdürüldüğüne dikkat çeken Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "EBA TV ve EBA internet uygulamasını mutlaka yüz yüze telafi eğitimlerle destekleyeceğiz. Bu süreçte öncelikle öğrencilerimizin okula uyumuna, psikososyal anlamda desteklenmelerine, uzaktan eğitimde elde edilen kazanımların ve akademik ihtiyaç durumunun tespitine, temel derslerdeki telafisine yoğunlaşıp destekleme ve yetiştirme kursları ile telafi eğitimlerimize yıl içerisinde devam edeceğiz." dedi.

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi Nedir?

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi(VBS), MEB tarafından veli ve öğrencilerin hizmetine sunulmuş bir öğrenci bilgi sistemidir. Öğrencilerin okuldaki güncel durumunun online platformdan hızlı ve kolayca takip edilebilmesi amacı ile kurulmuştur. Günlük olarak eğitim verilerinin girişlerinin yapılmasıyla veliler, çocuklarının okul durumunu güncel olarak takip edebiliyor. Veliler, e-Okul VBS ile birlikte;

• Devamsızlık bilgisi,

• Sınav tarihleri,

• Sınav sonuçları,

• Ders programı,

• Okuduğu kitaplar,

• Aldığı belgeler,

• Diploma puanı,

• E-Karne,

• Okul duyuruları,

Gibi tüm güncel okul ve öğrenci bilgilerine hızlı ve kolayca ulaşabiliyor.