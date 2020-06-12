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Galatasaraylı taraftar oğlunun adını Muslera koydu

Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera, oğluna 'Muslera' adına koyan sarı-kırmızılı taraftara 'Bu inanılmaz' diyerek teşekkür etti.

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Uzun yıllardır Galatasaray'ın kalesini koruyan Fernando Muslera, 29 Mayıs'ta doğan oğluna 'Muslera' adını koyan sarı-kırmızılı taraftara sosyal medya üzerinden teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

'Bu inanılmaz. Çok teşekkür ederim'
Muslera, Twitter hesabından oğluna 'Ege Muslera' adını veren taraftarın ve çocuğunun kimliğini paylaşarak 'Bu inanılmaz. Çok teşekkür ederim. Esto es magnifico muchas gracias.' ifadelerini kullandı.

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