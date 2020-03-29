FETÖ'den tutuklanan iş insanı Gurbanoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup

FETÖ soruşturması kapsamında geçtiğimiz hafta tutuklanan Azeri kökenli iş insanı Mubariz Gurbanoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup gönderdi. Gurbanoğlu, Azeraycan'dan getirdiği anne babasının evde yalnız olduğunu belirterek, ev hapsine çıkarılmasını istedi.

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FETÖ soruşturması kapsamında geçtiğimiz hafta tutuklanan Azeri kökenli iş insanı Mubariz Gurbanoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a hitaben mektup gönderdi. Koronavirüs nedeniyle Azerbaycan'dan getirttiği anne babasının İstanbul'daki evde yalnız kaldıklarını savunan Gurbanoğlu, "Ben suçlu değilim ve sizlerden ricam suçsuzluğum ortaya çıkana kadar tutukluluk halimin ev hapsine çevrilmesidir." dedi.

İşte Mübariz Gurbanoğlu'nun gönderdiği mektubun tam metni...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

Sn. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül,

Sn. Binali Yıldırım,

Sn. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,

Sn. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,

Sn. Maliye Bakanı Berat Albayrak,

Sayın Cumhurbaşkanım ve sayın Bakanlarım; 14 gündür hiçbir suçum olmadığı halde hapishanede tutulmaktayım. Bir sene önce 81 ve 84 yaşındaki anne ve babamı hasta oldukları için Azerbaycan’dan Türkiye’ye yanımda benimle birlikte kalmaları için getirdim. Tüm dünyada yaşanan ve ülkemizide etkileyen coronavirüs yüzünden şu anda anne ve babama evde yardımcı olacak hiç kimse yok. Annem ve babam benim coronavirüs yüzünden hala yurt dışında olduğumu zannediyorlar. Sizler beni tanıyorsunuz. Benim, şerefsiz FETÖ ve buna benzer hiç bir örgütle alakam olmadı ve olamaz. Ben suçlu değilim ve sizlerden ricam suçsuzluğum ortaya çıkana kadar tutukluluk halimin ev hapsine çevrilmesidir. Ben kendimi değil, anamı ve atamı düşünüyorum. Eminim sizler de buna hak verirsiniz. Tüm şirketlerimin merkezi Türkiye’dedir ve inanın şirketimin zarar görmesi ancak sizin ve benim düşmanlarımızı sevindirir.

Saygılarımla,

Mubariz Gurbanoğlu