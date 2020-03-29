Sinan Bolat Beşiktaş'ın yeni kalecisi oluyor
Belçika'da Antwerp’te forma giyen Sinan Bolat ile görüşen Kara Kartal 31 yaşındaki file bekçisiyle büyük oranda anlaşmaya vardı.Abone ol
Kiralık sözleşmesi sona eren Loris Karius’u göndermeye hazırlanan Beşiktaş yeni kaleci arayışlarına devam ediyor. Siyah-beyazlı yönetimin listesinin 1 numarası ise belli oldu: Sinan Bolat.
Volkan olmayınca rota Belçika'ya kırıldı
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; bir süredir Volkan Babacan’la temasta bulunan siyah-beyazlı idareciler, tecrübeli kalecinin bir yıl daha sözleşmesi bulunması sebebiyle kulübü Medipol Başakşehir’in zorluk çıkarması üzerine rotasını Belçika’ya kırdı.
Olumlu dönüş alındı
Pro League ekiplerinden Royal Antwerp’te forma giyen Sinan Bolat için nabız yoklayan siyah-beyazlılar, 31 yaşındaki kaleciden ilk etapta olumlu geri dönüş aldı.
Sinan'ın önceliği Beşiktaş
2014-15 sezonunda kiralık olarak Galatasaray’da forma giyen ancak çok az şans bulabilen Bolat, şartlarda anlaşılması halinde Beşiktaş’a gelmekten mutluluk duyacağını iletti. Siyah-beyazlı kulüp dışında başka Süper Lig takımlarının da kendisini istediğini ifade eden başarılı file bekçisi, önceliğinin Beşiktaş olduğunu söyledi.
Ufak pürüzler kaldı
Transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları’nın bizzat sürdürdüğü görüşmelerde büyük mesafe katedildiği ve ufak maddi detayların kaldığı öğrenildi.