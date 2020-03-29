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Hangi hastaneler pandemi hastanesi oldu son bilgiler

Çok yaygın bir şekilde çok fazla sayıda insanı tehdit eden bulaşıcı hastalıklara verilen isim olan pandemik hastalıkla mücadele için Sağlık Bakanlığı yayınladığı corona virüsü genelgesi ile özel ve vakıf hastanelerinde de corona virüsü tanısı konulmuş vakaların kabul edileceğini belirtti. Peki hangi hastaneler pandemi hastanesi oldu?

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Tüm dünyayı etkileyen ve binlerce ölüme neden olan corona virüsü salgını Dünya Sağlık Örgtü (DSÜ) tarafından geçtiğimiz haftalarda ‘Pandemi’ olarak ilan edilmişti. Ülkemizde de görülen corona virüsü vakaları nedeniyle vatandaşlar pandemi hastanelerini merak etmeye başladı.

PANDEMİ NEDİR?

Pandemiler veya pandemik hastalıklar, bir kıta, hatta tüm dünya yüzeyi gibi çok geniş bir alanda yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalıklara (epidemi) verilen genel addır.

PANDEMİ HASTANESİ NEDİR?

Bünyesinde enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji, göğüs hastalıkları, iç hastalıkları uzmanı hekimlerinden en az ikisinin bulunduğu ve üçüncü seviye erişkin yoğun bakım yatağı bulunan hastaneler pandemi yani geniş bir alan etki gösteren salgın hastalıklarla mücadele hastanesi kabul edilir.

HANGİ HASTANELER PANDEMİ HASTANESİ YAPILDI?

Sağlık kurumlarına müracaat eden hastaların corona tanısı kesinleşinceye kadar Sağlık Bakanlığı hastaneleri, devlet ve vakıf hastaneleri ile tüm özel sağlık kuruluşlarınca kabul ve tedavi süreçlerinin yapılması zorunludur. Salgın hastalıklarla mücadele gerekli şartları sağlayan tüm devlet ve vakıf hastaneleri pandemi hastanesi olarak kabul ediliyor.

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