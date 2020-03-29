Umrecilerin 14 günlük karantinası bitti

Suudi Arabistan'dan 15 Mart'ta yurda dönen vatandaşların koronavirüs tedbirleri kapsamında alındıkları 14 günlük karantina süresi doldu.

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Sağlık Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında, umreden dönenlerin Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı yurtlara yerleştirilmesine karar verilmişti.

15 Mart'ta umreden dönen binlerce vatandaş tedbir amaçlı birçok şehirde 14 gün karantinaya alınmıştı.

3 bin 135 umreci memleketine gönderilecek

Bugün itibarıyla 14 günlük karantina süresi doldu. Ankara Valisi Vasip Şahin, "Ankara'daki yurtlarda karantinada olan 3 bin 135 kişiyi 112 otobüs ve 6 uçakla illerine göndereceğiz." dedi.