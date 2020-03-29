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14 yaşındaki Christian Minchola hayatını kaybetti

İspanya Ligi ekiplerinden Atletico Madrid, alt yapıda oynayan 14 yaşındaki forvet oyuncusu Christian Minchola'nın yaşamını yitirdiğini açıkladı.

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Atletico akademisine 2013-14 sezonunda katılan ve U14 takımında forma giyen Minchona'nın kalp krizinden vefat ettiği duyuruldu. Dünyayı etkisi altına alan corona virüsten şüphelenildiği ancak vefatın salgınla ilgili olmadığı belirtildi.

Kulüp başkanı Enrique Cerezo oyuncunun yaşamını kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirirken, "Oyuncumuzun ölüm haberi bizi derinden yaraladı. Kaybından büyük acı duyuyoruz. Atletico Madrid ve Atletico ailesi, sonsuz acı yaşayan Christian'ın ailesinin yanında" dedi.

"Bu yaşta bir kişinin ölümü korkunç''
Kulüp Ceo'su Miguel Angel Gil ise genç oyuncunun kaybıyla ilgili olarak, "Bu yaşta bir kişinin ölümü korkunç ve insanı güçsüz bırakıyor. Son günlerde çok yakınımdaki kişilerin ölümüne de tanık olduk. Onlara hak ettikleri gibi bir hoşçakal diyemedik. Christian'ın ölümünden dolayı büyük bir adaletsizlik duygusu hissediyorum. Kalbimiz yaralı" diye konuştu.

''Öfke ve acı ile veda etmek zorundayız''
Takım kaptanı Koke ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Christian Minchola'ya öfke ve acı ile veda etmek zorundayız. Hayat adaletsiz" ifadelerini kullandı.

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