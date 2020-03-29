İngiltere Başbakanı Johnson'dan Covid-19 mektubu: İşler daha kötüye gidecek

Koronavirüse karşı önce önlem almayı reddeden, sonra kendisi, İngiltere Kraliçesi, İngiltere Prensi ve Sağlık Bakanı koronavirüse yakalanan Başbakan Boris Johnson'dan İngilizlere mektup: " İşler iyi gitmeden önce daha kötü gidecek..."

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Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan Britanya Başbakanı Boris Johnson, ülkedeki 30 milyon hane halkına mektup gönderecek. Johnson'ın vatandaşlara "Evde kal" mesajı verdiği mektupta "İşler iyi gitmeden önce daha kötü gidecek" ifadeleri yer aldı.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Covid-19 testi pozitif çıkan Johnson'ın mektubu 4 hafta içinde 30 milyon haneye ulaşacak. Mektubunda halka evde kalarak, Ulusal Sağlık Hizmetlerini (NHS) korumaları ve hayat kurtarmaları için çağrıda bulunacak Johnson, ayrıca hükümetin salgınla mücadele etmek ve işletmeler ile çalışanları desteklemek amacıyla uygulamaya koyduğu önlemleri anlatacak.

Johnson, göndereceği mektubunda "işlerin iyi gitmesinden önce daha kötüye gideceğini" belirtti. Johnson şöyle devam etti: "Ama doğru hazırlıkları uyguluyoruz. Kurallara ne kadar uyarsak o kadar az can kaybederiz ve hayat o kadar hızla normale döner"

Johnson'ın vatandaşlara göndereceği mektubun hükûmet için 5.7 milyon Sterlin tutacağı belirtildi. rüs vakaları 17 bin 312'ye yükseldi. Son verilere göre bin 19 kişi hayatını kaybetti.