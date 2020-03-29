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Bayern Münih'ten Altay Bayındır'a kanca

Yedek kaleci arayışında olan Alman ekibi Bayern Münih, sarı-lacivertlilerin 21 yaşındaki file bekçisi Altay Bayındır'ı listesine aldı.

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Sezon başında Fenerbahçe'ye MKE Ankaragücü'nden transfer edilen Altay Bayındır'a dev talip var. 

34 yaşına giren Manuel Neuer'in sözleşmesini 2 yıl daha uzatmak için harekete geçen Bayern Münih'in tecrübeli ismin arkasına iyi bir yedek kaleci aradığı iddia edildi.

Rapora göre hareket edilecek
Alman ekibinin listesinde Altay Bayındır'ın da yer aldığı belirtiliyor. Bayern scoutlarının bir süredir 21 yaşındaki Altay'ı takip ettiği, verilecek rapora göre harekete geçilebileceği bildirildi.

25 maçta 33 gol yedi
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de 25 maça çıkan Altay Bayındır kalesinde 33 gol gördü. Genç file bekçisi 5 maçta rakiplerine gol izni vermedi.

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