HABER /  GÜNCEL
ADV Evcil hayvanlara özel ürünleri hemen incele!

Son depremler Manisa'da 4.1 büyüklüğünde oldu

MANİSA 'dan bir son dakika deprem haberi geldi. Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 08. 56'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Abone ol

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, depremin, 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Akhisar'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.56'da Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı kararıyla belediyelerden 3 ay kesinti yapılmayacak
ABD’li doktorlar koronavirüsün yeni belirtisini buldu
İşte Koronavirüse yakalanan Fatih Terim'in son durumu
Türkiye için korona tehlikesi ne zaman bitecek? Bilim Kurulu üyesi Ceylan açıkladı
Erdoğan karantina sürecinde doğum yapan Sevda Gül'ü tebrik etti
Bakan Soylu: Gençliğimize güvenmeyelim
ÖNCEKİ HABERLER
Fatih Terim emekli olacak mı? Kararını verdi
Fenerbahçe'ye Ferdi Kadıoğlu piyangosu
Pandemi ne demek kısaca pandemi açıklaması nedir?
Son depremler Malatya'da 3.8 büyüklüğünde oldu
Üç büyükler efsanelerini açıkladı
DGS ne zaman 2020 DGS ertelendi mi ÖSYM yeni sınav tarihleri
Yorumlar