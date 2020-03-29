Son depremler Manisa'da 4.1 büyüklüğünde oldu

MANİSA 'dan bir son dakika deprem haberi geldi. Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 08. 56'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, depremin, 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Akhisar'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.56'da Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.