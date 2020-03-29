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Juventus'ta Koronavirüs sonrası maaş indirimi

Juventus'un corona virüs salgınının olumsuz ekonomik etkisini azaltmak için futbolcular ve teknik ekipten talep ettiği maaş kesintisi kabul gördü.

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Juventus ücret indirimi konusunda futbolcular ve teknik ekiple anlaşmaya vardı. İtalyan ekibi, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran maaşlarında yapılacak kesinti sonrası 90 milyon Euro tasarruf edecek.

Siyah-beyazlı kulüp resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, yapılan görüşmeler sonrası oyuncular ve teknik ekiple anlaşmaya varıldığını duyurdu.

90 milyon Euro tasarruf edilecek
İtalyan ekibi Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran ayını kapsayan 4 aylık dönemde, ücretlerde kesintiye gidecek. Belirlenen yeni maaşlar sonrası 90 milyon Euro tasarruf edileceğini açıklayan Juventus, oyuncular ve teknik heyete gösterdikleri anlayış için teşekkür etti.

3 futbolcunun testi pozitif çıkmıştı
İtalyan ekibi, anlaşma ile ilgili detayları daha sonra açıklayacak. İtalyan ekibinde, Paulo Dybala, Daniele Rugani ve Blaise Matuidi'de koronavirüs tespit edilmişti.

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