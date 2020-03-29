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Sağlık Bakanı Koca: Halkımıza teşekkür ederim

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı paylaşımla evden çıkılmaması tavsiyesi için halka teşekkür etti ve aynı ciddiyetle devam edilmesini istedi.

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Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişisel karantina uygulaması tavsiyesine uyan halka teşekkür etti.

Türkiye'nin son günlerde ne diyeceğini en çok merak ettiği isim olan Bakan Fahrettin Koca, Twitter sayfasından yeni bir paylaşım yaptı.

"Aynı ciddiyetle devam edelim"
Sağlık Bakanı paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Tedbirlere uyarak evinde kalan halkımıza teşekkür ederim. Çok iyi başladık. Aynı ciddiyetle devam edelim."

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