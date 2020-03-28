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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son bilgileri paylaştı! Can kaybı 108'e çıktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı son dakika açıklamasıyla koronavirüs kaynaklı can kaybının 108'e yükseldiğini ifade etti. Toplam vaka sayısı bugün yapılan testlerin ardından 7 bin 402'ye çıktı.

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Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Twtitter sayfasından Türkiye'deki koronavirüs hastalarıyla ilgili son verileri paylaştı.

Bakan Koca, bugün koronavirüsten 16 hastanın daha hayatını kaybettiğini ve bu sonuçlarla birlikte can kaybımızın 108'e çıktığını duyurdu. Vaka sayısı ise bin 704 kişi artarak 7 bin 402'ye yükseldi.

445 hasta yoğun bakımda
Fahrettin Koca'nın paylaştığı tablodaki verilere göre koronavirüs salgını nedeniyle ülkemizde 445 hasta yoğun bakımda tedavi görürken entübe hasta sayısı ise 309.

İşte Bakan Koca'nın o paylaşımı;

''Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu, HER AKŞAM YENİLENEN VERİLERLE burada ve aşağıda paylaştığım linkte görebilirsiniz. Doğru ve detaylı bilgi bu iki kaynakta.''

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