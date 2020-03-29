Türkiye'de 184 bin kişi koronavirüs nedeniyle ölebilir! 3 farklı senaryo ve rakam var
TÜRKİYE'de koronavirüs vakalarının nereye kadar gideceğiyle ilgili tüyler ürperten bir rapor çıktı. Dr. Güvenç Koçkaya ve ekibinin hazırladığı üç farklı senaryodan en korkuncuna göre, Haziran sonuna kadar Türkiye'de 3.5 milyon kişi virüse yakalanır, 184 binden fazla kişi de ölebilir...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'de koronavirüsten (Covid-19) ölenlerin sayısının 108'e, virüse yakalananların sayısının ise 7 bin 402'ye yükseldiğini açıkladı. Dr. Güvenç Koçkaya ve ekibi Türkiye'de koronavirüsün ne olacağıyla ilgili 3 farklı senaryo hazırladı. İlk senaryoya göre 184 bin 213, ikinci senaryoya göre 9 bin 143, en iyi senaryoya göre ise 2 bin 616 Türk vatandaşı Covid-19'dan ölecek...
Bakan Koca açıkladı: Dün 16 kişi öldü, 704 yeni vaka tespit edildi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs kaynaklı can kaybının 108'e yükseldiğini duyurdu. Bakan Koca, Twtitter sayfasından Türkiye'deki koronavirüs hastalarıyla ilgili son verileri paylaştı. Bakan Koca, son 24 saatte koronavirüsten 16 hastanın daha hayatını kaybettiğini ve bu sonuçlarla birlikte can kaybımızın 108'e çıktığını duyurdu. Vaka sayısı ise bin 704 kişi artarak 7 bin 402'ye yükseldi.
445 hasta yoğun bakımda
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı tablodaki verilere göre koronavirüs salgını nedeniyle ülkemizde 445 hasta yoğun bakımda tedavi görürken entübe hasta sayısı ise 309...
Türkiye'de 3 farklı senaryoda ne olacak?
Dr. Güvenç Koçkaya ve ekibi koronavirüsün bugüne kadarki yayılım hızına ve alınan önlemlere bakarak ‘Ne olacak?’ sorusuna cevap aradı. Herkes sokakta olursa Türkiye için durum korkunçlaşabilir, kısıtlı tedbirlerin uygulanması durumunda ölenlerin sayısı Haziran sonuna kadar 10 binin altında kalabilir. En sıkı tedbirler bile uygulansa Türkiye'de 2 binden fazla kişinin virüs nedeniyle öleceği belirtiliyor... İşte o üç senaryo...