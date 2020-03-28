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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan videolu evde kal çağrısı

Anadolu Ajansı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, vatandaşlara yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmaları için evde kalmaları yönünde çağrıda bulundu.

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesaplarından, "Çocuklardan öğrendik ki birlikte evde yapabileceğimiz çok şey var" değerlendirmesinde bulunarak, "Evde kal" etiketiyle video paylaştı.

Çocuklar ile ailelerinin cep telefonlarıyla çekip gönderdiği, "Evde kal" içerikli mesajlarla hazırlanan videoda Ziya Selçuk, "Biz buradayız. Sen evde kal, sana ihtiyacımız var" ifadesini kullandı.

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