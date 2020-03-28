İtalya eski başbakanından AB’ye ağır eleştiri: Yılanlar ve çakallar mağarası

Koronavirüs salgınıyla zor günler geçiren İtalya AB'nin desteğini göremedi. Hastalıkla tek başına mücadele etmek zorunda bırakılan İtalya'nın haklı öfkesini eski başbakan ve ana muhalefet partisi lideri Matteo Salvini dile getirdi.

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Koronavirüsle mücadelede AB'nin yalnız bıraktığı İtalya'dan sert tepki geldi. İtalya’nın eski başbakanı ve ana muhalefet partisi lideri Matteo Salvini, Avrupa Birliği’ni (AB) eleştirdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Salvini, AB’yi "Yılanlar ve çakallar mağarası" diyerek eleştirdi.

Gerekirse teşekkür etmeden ayrılacağız

İtalya’nın eski başbakanı ve ana muhalefet partisi lideri Matteo Salvini, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AB’den nefret ediyor ve tiksiniyorum. Birlikten ziyade, yılanlar ve çakallar mağarası. Önce virüsü yeneceğiz, sonra dönüp AB’yi düşüneceğiz. Gerekirse teşekkür etmeden ayrılacağız" ifadelerini kullandı.

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 9 bin 134'e ulaştı

İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı bugün 969 kişi artarak, 9 bin 134'e yükseldi.

Ülkede 5 hafta önce başlayan Kovid-19 salgınına ilişkin başkentteki Sivil Savunma Genel Müdürlüğünde her akşam düzenlenen basın toplantısında günlük verileri, Acil Tedarik Komiseri Domenico Arcuri açıkladı.

Görünmez bir düşmana karşı mücadele ettiklerini belirten Arcuri, ülkede mevcut koronavirüs vaka sayısının 66 bin 414'e ulaştığını, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Kovid-19 bulaşanların toplam sayısının ise 86 bin 498'e çıktığını duyurdu.