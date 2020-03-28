HABER /  DÜNYA
ADV Evinizi Taçlandıracak Yenilik Fırsatı!

İtalya eski başbakanından AB’ye ağır eleştiri: Yılanlar ve çakallar mağarası

Demirören Haber Ajansı

Koronavirüs salgınıyla zor günler geçiren İtalya AB'nin desteğini göremedi. Hastalıkla tek başına mücadele etmek zorunda bırakılan İtalya'nın haklı öfkesini eski başbakan ve ana muhalefet partisi lideri Matteo Salvini dile getirdi.

Abone ol

Koronavirüsle mücadelede AB'nin yalnız bıraktığı İtalya'dan sert tepki geldi. İtalya’nın eski başbakanı ve ana muhalefet partisi lideri Matteo Salvini, Avrupa Birliği’ni (AB) eleştirdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Salvini, AB’yi "Yılanlar ve çakallar mağarası" diyerek eleştirdi.

Gerekirse teşekkür etmeden ayrılacağız

İtalya’nın eski başbakanı ve ana muhalefet partisi lideri Matteo Salvini, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AB’den nefret ediyor ve tiksiniyorum. Birlikten ziyade, yılanlar ve çakallar mağarası. Önce virüsü yeneceğiz, sonra dönüp AB’yi düşüneceğiz. Gerekirse teşekkür etmeden ayrılacağız" ifadelerini kullandı.

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 9 bin 134'e ulaştı

İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı bugün 969 kişi artarak, 9 bin 134'e yükseldi.

Ülkede 5 hafta önce başlayan Kovid-19 salgınına ilişkin başkentteki Sivil Savunma Genel Müdürlüğünde her akşam düzenlenen basın toplantısında günlük verileri, Acil Tedarik Komiseri Domenico Arcuri açıkladı.

Görünmez bir düşmana karşı mücadele ettiklerini belirten Arcuri, ülkede mevcut koronavirüs vaka sayısının 66 bin 414'e ulaştığını, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Kovid-19 bulaşanların toplam sayısının ise 86 bin 498'e çıktığını duyurdu.

İlgili Haberler
Angela Merkel, Netanyahu'nun koronavirüs talebini reddetti Vanlı vatandaş ilk koronavirüs vakasından bu yana görüştüğü her kişiyi not alıyor
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri İstanbul'da koronavirüs yasaklarına böyle cevap verdi kovana kadar buradayız Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Yozgat'ta bir köy corona virüs salgını sebebiyle karantinaya alındı
Vali Osman Kaymak'tan 'Samsun'da süper bulaştırıcı var' iddiasına açıklama
Rusya koronavirüsü tedavi edecek ilacını geliştirdiğini duyurdu
Ankara'da koronavirüs salgını kararları! Saat 17 itibariyle yürürlükte
Korona dolandırıcıları kullandı doktoru şoke eden fotoğraf
Van'da İran sınırındaki bir mahalle karantinaya alındı
ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan MİT Başkanı Hakan Fidan ile görüştü
Angela Merkel, Netanyahu'nun koronavirüs talebini reddetti
İHH işten çıkarılanlar için 10 milyon liralık yardım kampanyası başlattı
Fransızların yüzde 26'sına göre Kovid-19 laboratuvarda üretildi
İşbir Yatak'tan sağlık personellerine yatak ve uyku desteği
DGS ne zaman 2020 DGS ertelendi mi ÖSYM yeni sınav tarihleri
Yorumlar 5 yorum