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Antalya'da sokağa çıkanlar evlerine gönderildi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında alınan ek önlemleri açıklamasının ardından, bugün devriye gezen polis ekipleri, Antalya'da sahil ve parklarda spor yapılmasına izin verilmedi.

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Koronavirüs önlemleri kapsamında sahillerde spor ve pikniğin yasaklanmasının ardından Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahil ve sahil şeridine yakın olan parkların yanı sıra mahalle aralarındaki parklarda da denetim yaptı.

Spor yapmak için sokağa çıkanları evlerine gönderen polis ekipleri, mahalle arasındaki parklarda da uygulama yaptı.

Genç, yaşlı demeden park ve spor alanlarının kullanılamayacağını söyleyerek vatandaşları uyaran polisler, devriyelerini gün boyunca sürdürdü.

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