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Selçuk Bayraktar paylaştı yerli solunum cihazı hamlesi

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından yerli solunum cihazına ait çalışmaları ve ilk görüntüleri paylaştı.

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Çin'de ortaya çıkan koronavirüsle mücadelede Avrupa ülkeleri solunum cihazı eksikliği yaşarken Türkiye büyük bir hamle yaparak yerli solunum cihazı üreteceğini açıkladı.

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, yerli medikal solunum cihazı üretimini konusunda çalışmaların yer aldığı fotoğrafları twitter adresinden paylaştı. Bayraktar fotoğraflarının üzerine ise, "Mühendisinden oluşan takımımız, yerli solunum cihazını en hızlı şekilde üretip milletimizin hizmetine sunmak için gecesini gündüzüne katarak gönülden çalışıyor. Dualarınızı bekliyoruz" notunu düştü. Bayraktar'ın bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve paylaşım aldı.

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