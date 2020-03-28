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İstanbul'dan otobüsle şehir dışına çıkışlar durduruldu! Vali Ali Yerlikaya açıkladı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Bugün 17.00 itibariyle otobüsle şehir dışına çıkışlar durdurulmuştur." açıklaması yaptı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün Türkiye'yi de etkisi altına almaya başlayan koronavirüs salgınına ilişkin 7 maddelik yeni tedbir paketi açıkladı. Önleyici tedbirler içerisinde şehirler arası yolculukların kısıtlanması da bulunuyor. 

Şehirde babı faaliyetler durduruldu

Öte yandan Vali Yerlikaya, Twitter adresinden yeni bir paylaşım yaptı. Yerlikaya yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul'da sahiller, mesire ve piknik alanlarında piknik yapmak, balık tutmak, spor, yürüyüş gibi faaliyetler ile İstanbul ili kıyı-sahil şeridi ve iç sularda her türlü amatör balıkçılık faaliyetleri bugünden itibaren durdurulmuştur."

17.00 itibariyle otobüsle şehir dışına çıkışlar durduruldu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Bugün 17.00 itibariyle otobüsle şehir dışına çıkışlar durdurulmuştur. Tedavi için doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakını vefat eden/ağır hastası olan, son 15 günde gelip, kalacak yeri olmayan vatandaşlarımız kaymakamlık izni ile seyahat edebilecektir" diye konuştu.

Son seferler yapılıyor

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında şehirler arası otobüs seferlerinin bugün saat 17.00 itibarıyla valilik izniyle yapılabileceğini açıklanmasının ardından 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda da son seferler yapılıyor.

İstanbul Bayrampaşa'da bulunan otogardaki birçok otobüs firması, bugün saat 17.00'den itibaren geçerli olacak şehirler arası yolculuk kısıtlaması dolayısıyla akşam seferlerini iptal etti.

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