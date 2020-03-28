KKTC'den koronavirüsten ilk ölüm haberi!

Yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde koronavirüs'ten ilk ölüm gerçekleşti. Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde tedavi altındaki KOAH ve tansiyon hastası olan 67 yaşındaki Alman bir turistin hayatını kaybettiği ifade edildi.

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Kıbrıs'ta koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti. Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde tedavi altındaki KOAH ve tansiyon hastası olan 67 yaşındaki Alman bir turistin hayatını kaybettiği ifade edildi.

KKTC’de dün 15 yerleşim yerinde 7 gün boyunca tam sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Başbakan Ersin Tatar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bakanlar Kurulumuz, COVID19’a karşı mücadele kapsamında bugün saat 14.00’ten başlamak üzere aşağıda belirtilen yerleşim yerlerinde 7 gün boyunca kısmi sokağa çıkma yasağı kararını, tam sokağa çıkma yasağı seviyesine yükseltmiştir. Sokağa çıkma yasağı uygulanacak yerleşim yerleri, Ziyamet, Balalan, Esenköy, Yeşilköy, Gelincik, Boltaşlı, Derince, Taşlıca, Avtepe, Adaçay, Yenierenköy, Sipahi, Kuruova, Kaleburnu, Dipkarpaz'dır” ifadelerini kullanmıştı.