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Elon Musk buna ne diyecek? İki Tesla çalışanı koronavirüse yakalandı

Tesla, evden çalışmaya başlayan 2 çalışanının koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

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Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın sahibi Elon Musk, ilk başlarda koronavirüsü pek de ciddiye almayan açıklamalarıyla gündeme geldi.

Ancak ölüm oranlarının artmasından sonra fikir değiştiren Musk, virüs için çeşitli önlemler almak zorunda kaldı ve fabrikalarını kapatarak çalışanlarını eve gönderdi.

İki çalışanında korona tespit edildi 

Tesla'nın çevre, sağlık ve güvenlik departmanı başkan yardımcısı Laurie Shelby, iki çalışanda koronavirüs tespit edildiğini açıkladı. Ancak bu çalışanların hangi ofiste veya fabrikada bulunduğu belirtilmedi.

Evden çalışıyorlardı

Her iki çalışanın da iki haftadır evden çalıştığı ve ofis ortamındayken herhangi bir belirti göstermedikleri açıklandı. Ayrıca şu anda evde karantina altında olan iki çalışanın da iyileşme sürecinde olduğu belirtildi.

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