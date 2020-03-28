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Prof Dr. Mehmet Öz kononavirüs aşısı için tarih verdi

ABD'de yaşayan cerrah Prof Dr. Mehmet Öz, konuk olduğu ünlü işletmeci Nusret'in Instagram hesabında 6 ay sonra koronavirüsün hem ilacının hem de aşısının bulanacağını açıkladı.

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Yaşamını ABD’de sürdüren Dr. Mehmet Öz, ünlü işletmeci Nusret Gökçe’nin Instagram hesabına konuk oldu. Dr. Mehmet Öz, Nusret Gökçe'nin "Koronavirüs ile mücadele ederken nelere dikkat edelim?" sorusuna şöyle cevap verdi:

"Endişeli ol ama asla panik olma... Tedbirli ol, aileni koru, akıllı hareket et, sosyal mesafeni koru ve kendini birkaç hafta izole et. Kontrol senin elinde... Tüm dünya hekimleri yoğun çalışıyor, biz bu virüsü boğacağız. Altı ay sonra geri döndüğünde ise etkisi çok azalacak çünkü hem ilacımız hem aşımız olacak. Virüsü daha iyi tanımış olacağız. 

Koronavirüse karşı önlemler

Prof. Dr. Mehmet Öz, alınması gereken tedbirlerle ilgili de şunları söyledi:

Yeterli uyu, 
Spor yap,
Sağlıklı beslen,
Ellerini sabunla 20 saniye boyunca, ameliyata hazırlanan cerrah gibi yıka,

Sabunu önerdi

Koronavirüse karşı çalışmalarına devam ettiğini belirten Dr. Öz, "Antibakteriyel sıvılara karşı sabun, çok daha kuvvetli ve ekonomik... En yakın arkadaşınız olsun. Biz de burada sabuna geçiş yaptık" dedi.

Evde neler yapmalı?

Prof. Dr. Öz, Gökçe'nin "Evde kalan insanların iştahındaki artış için önerileriniz nedir?" sorusunu ise şöyle yanıtladı: "Yoğun temponuzdaki gibi davranın. İş başı yapacak gibi bakımlı olmak, moralinizi yüksek tutacak. Tembelleşmeye fırsat vermeyin.

Öz "Uyku, en önemlisi... Yedi saat uyumak bağışıklığın en temel ihtiyacı" dedi ve ekledi: 

D vitaminini de sakin yerlerde 15 dakika güneşte kalarak kazanabiliriz.

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