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ABD'de koronavirüs testi pozitif çıkan Kongre üyesi sayısı 5'e yükseldi

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Pennsylvania temsilcisi Cumhuriyetçi Mike Kelly, koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı. Böylece ülkede koronavirüs bulaşan Kongre üyesi sayısı 5'e çıktı.

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Kelly yaptığı açıklamada, hafta başında grip benzeri belirtiler gösterdiğini, bunun üzerine doktora gittiğini ve doktorun kendisine Kovid-19 testi önerdiğini ifade etti. 

Testinin pozitif çıktığını belirten Kelly, "Belirtilerim halen hafif ve iyileşene kadar (Pennsylvania)16'ncı bölgeye hizmet etmeye devam edeceğim. Ayrıca, ofisimdekiler yardım talep eden seçmenlerime destek vermek üzere telefonla çalışmaya devam edecekler." ifadelerini kullandı. 

Daha önce Florida temsilcisi Cumhuriyetçi Mario Diaz-Balart, Utah temsilcisi Demokrat Ben McAdams, Güney Carolina temsilcisi Demokrat Joe Cunningham ve Kentucky Senatörü Rand Paul'un Kovid-19 testi pozitif çıkmış. 

Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ABD'de Kovid-19 vakaları, İtalya ve Çin'i geçerek 100 binin üzerine çıkmış, salgın nedeniyle yaşamını kaybedenlerin sayısı ise 1500'ü geçmiş bulunuyor.


ABD, Kovid-19 vaka sayısı bakımından dünya genelinde birinci sırada yer alıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, gün içinde Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında kongrenin iki kanadından geçen ve salgın nedeniyle zarara uğrayan kişi ve işletmelerin sübvanse edilmesini öngören 2,2 trilyon dolarlık ekonomik teşvik paketini onaylamıştı.

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