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Vakalar neden il il açıklanmıyor? Bakan Koca açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vakaların il il dağılımlarının neden açıklanmadığı sorusuna cevap verdi. Bakan Koca, bazı illerde vaka sayılarının yüksek olduğunu ve İtalya'da olduğu gibi başka bölgelere taşınmaması için böyle bir karar aldıklarını söyledi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, il il vaka sayılarının neden açıklanmadığı sorusuna cevap verdi.

Bilim Kurulu toplantısı sonrası alınan tavsiye kararlarını kamuoyu ile paylaşan Koca, İtalya örneğini vererek vaka sayılarının illere göre dağılımlarının neden açıklanmadığı hususuna açıklık getirdi. Türkiye'deki il vakanın açıklandığı günden bugüne vakaların bulunduğu illeri açıklamadıklarını hatırlatan Koca, bir bölgeden diğer bölgeye enfeksiyonların taşınmamasını amaçladıklarını söyledi. İtalya'daki uygulama sonucunda bölgeden bölgeye enfeksiyon geçişlerinin yaşandığını belirten Koca, benzer bir sürecin Türkiye'de yaşanmaması için açıklamadıklarını anlattı. Koca, Sağlık Bakanlığı olarak hangi bölgede kaç kişinin enfekte olduğunu iyi bildiklerini belirtti.

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